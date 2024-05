A- A+

Raquel Lyra deve entregar o Detran ao PP ainda esta semana e fazer mais mudanças no Governo Exonerações aconteceram também no Prorural e na Jucepe e outros setores serão atingidos

O Detran estará nas mãos do Partido Progressistas ainda esta semana. Se tudo ocorrer conforme o combinado, a governadora Raquel Lyra (PSDB) deve anunciar até amanhã o nome já indicado pela legenda.

A gestora pediu uma pessoa com perfil técnico e pulso firme para comandar o órgão que tem a terceira maior arrecadação do Estado, perdendo apenas para a Secretaria da Fazenda e a Copergás. O Detran, que tem 24 unidades, as chamadas Ciretrans, espalhadas por todas as regiões, dispõe para este ano de um orçamento de aproximadamente R$ 1 bilhão.

Com a decisão, a governadora atesta que não deixará no Governo quem trabalha na contramão. Desde o início da administração, no ano passado, entregou o Detran ao presidente do PL em Pernambuco, o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes Anderson Ferreira. E o Prorural ao deputado federal Coronel Meira.

Mas a bancada do partido na Assembleia se posicionou contrária ao projeto apresentado pelo Executivo, propondo o fim das faixas salariais na Polícia Militar. Foi o fio de que precisava para afastar os bolsonaristas da sua gestão. E fortalecer o PP que tem o dobro de deputados e fidelidade à gestão.

As alterações não param por aí. A governadora também tirou do caminho o presidente da Junta Comercial, Gabriel Cavalcante, nome ligado ao presidente estadual do MDB, Raul Henry. O partido reforçou, em março, apoio à reeleição do prefeito do Recife, João Campos (PSB). Exonerou ainda o gerente administrativo da Jucepe, Carlos Alberto de Moura Sales.

A expectativa agora é se vai manter a secretária de Desenvolvimento Profissional, Amanda Aires. Ela não é ligada ao MDB, mas seu nome foi uma sugestão de Henry. Mais mudanças virão.

AUTONOMIA DA FEDERAÇÃO

A porta-voz da Rede Sustentabilidade, a ex-senadora Heloísa Helena, esteve no Recife na noite da última terça-feira. Veio apenas para ratificar que a escolha do diretório estadual para a Prefeitura do Recife é soberana. Os deputados Túlio Gadêlha (Rede) e Dani Portela (PSOL) disputam a indicação da federação PSOL-Rede. A vaga será definida amanhã à tarde. À noite os pré-candidatos às eleições deste ano na capital serão apresentados .



ANJOS

O Estado indicou a enfermeira Maria Eduarda Lins para coordenar o Núcleo de Apoio às Famílias das Crianças com Microcefalia. Para a União de Mães de Anjos a escolha não muda nada na vida das crianças. A expectativa é de que a segunda cirurgia marcada para hoje, no Otávio de Freitas, aconteça.

VISTORIA

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o prefeito do Recife, João Campos, visitam hoje as obras do Hospital da Criança, no Caçote, Zona Oeste. Os serviços começaram em janeiro e devem terminar este ano. São R$ 116 milhões do Ministério da Saúde e da prefeitura . A unidade vai realizar mais de 8 mil procedimentos por mês.

