Raquel Lyra não tem tempo nem espaço para esmorecer e acelera entregas

A- A+

A ousadia do prefeito do Recife, João Campos (PSB), que sacramentou o apoio do União Brasil a sua reeleição mais impulsionou que inibiu as ações da governadora Raquel Lyra (PSDB) no Estado. A gestora viajou a Brasília, na terça, em uma tentativa de evitar o desfecho favorável a seu adversário.

Mas no dia seguinte, viu o presidente nacional do União, Antônio Rueda, anunciar a aliança com o PSB em troca de votos para Elmar Nascimento, que pretende disputar a presidência da Câmara dos Deputados no próximo ano.

Ontem, depois de receber surfistas no Palácio das Princesas, a gestora botou o pé na estrada para entregar recuperadas a PE-062 e a PE-080, na Mata Norte. Hoje estará em Caruaru, no Agreste, para três agendas. E amanhã à noite participa da abertura do São João no Pátio de Eventos.

Raquel Lyra acelera os passos. Ainda mais agora. A próxima semana é decisiva no processo eleitoral. Na quinta (6) termina o prazo para quem está no primeiro escalão entregar o cargo se quiser disputar uma majoritária. Daniel Coelho tem que deixar a Secretaria de Turismo. Reorganizar de novo é o desafio.

O Partido Progressistas continua à espreita. Após conseguir o Detran, espera a indicação do superintendente da Caixa Econômica em Pernambuco, Paulo Nery, para o Turismo. A mudança só deve ser anunciada no prazo final.

Também é mistério se a secretaria, estratégica no Governo, será entregue isoladamente ou se incluirá a Empetur, o que demandará uma arrumação ainda maior. Além disso, há outras pastas na interinidade, como a de Justiça, e órgãos, como a Jucepe, também sem titular.

Decisão temporária

Em entrevista à Rádio Folha FM 96,7 o deputado federal Mendonça Filho preferiu não avaliar a movimentação da governadora Raquel Lyra junto ao União Brasil. "Não me cabe. Não posso dizer se foi tarde ou cedo. O contexto dessa situação envolve o processo sucessório na Câmara, para o segundo cargo mais importante do país." O deputado discordou da decisão do União de juntar-se ao PSB, abriu dissidência, entregou a presidência da legenda no Recife e vai apoiar a candidatura de Daniel Coelho (PSD), que tem o aval da governadora. Volta após as eleições.

Porto

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, e o presidente do Porto do Recife, Delmiro Gouveia,discutem hoje um plano de investimentos para a estatal. Eles vão visitar as três áreas que serão leiloadas.

Escola Livre

A Escola Livre de Redução de Danos, organização social que atende pessoas vulnerabilizadas, celebra cinco anos hoje. Parlamentares que atuam em defesa dos direitos humanos devem marcar presença. Das 16h às 20h30, na Rua do Sossego, 264, Santo Amaro, Recife.

Veja também

EUA Donald Trump: empresário imobiliário, celebridade, presidente e criminoso