Secretário descarta interferência política nas polícias e garante segurança no Carnaval Alessandro Carvalho se posicionou após a posse do novo chefe da Polícia Civil, Renato Leite

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, descartou ontem qualquer interferência de ordem política na mudança do comando das Polícias Civil e Militar. "A decisão foi minha com a governadora Raquel Lyra", declarou, acrescentando ter apresentado a proposta.

A afirmação refuta ruídos que surgiram após o deputado federal Coronel Luiz Meira (PL) dizer, em entrevista à Rádio Folha, ter solicitado as alterações à gestora. O secretário, no cargo desde setembro, alegou serem naturais ajustes na equipe, composta agora com nomes escolhidos por ele.

Desconsiderou ter sido medida precipitada diante de um Carnaval que bate à porta. "Não afeta em nada. Eu posso garantir isso. Todo o planejamento de segurança do Carnaval é feito no GT (grupo de trabalho) É Carnaval, sob a presidência da secretária-executiva, Dominique Oliveira."

Sobre a ameaça de policiais civis pararem as atividades durante os dias de folia, Alessandro Carvalho registrou haver uma negociação comandada pela Secretaria de Administração. A SDS não participa das discussões salariais.

"O compromisso do governo é iniciar as negociações no fim de fevereiro. Tudo o que pôde ser feito está sendo feito e nós contamos com a compreensão do Sindicato dos Policiais Civis, e pedimos que não usem um evento como o Carnaval para trazer prejuízo à população."

A entrevista do secretário aconteceu momentos após a posse do novo chefe da Polícia Civil, delegado Renato Leite, que substitui Simone Aguiar, e da subchefe Beatriz Cristina Fakih, ontem à noite, no Palácio das Princesas.

A governadora participou da cerimônia, aberta apenas para imagens, mas não deu entrevista. Hoje, às 10h, no Quartel do Derby, área central do Recife, o coronel Ivanildo Torres assume o comando-geral da PM, no lugar do coronel Tibério dos Santos.

Reconhecimento público

O secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, no cargo até o fim do mês, homenageou o ministro da Justiça, Flávio Dino, que passa a integrar o Supremo Tribunal Federal a partir de 22 de fevereiro. "Um dia a história ainda vai reconhecer que sua personalidade marcante na vida pública foi decisiva no momento desafiador da vida brasileira", enfatizou o cearense, pernambucano de coração.



DESPEDIDA > Hoje será o último dia de trabalho de Pedro Ermírio de Freitas à frente da superintendência do BNB em Pernambuco. O advogado assume na próxima semana a vice-presidência da Caixa, em Brasília. Vai cuidar de loterias, FGTS e Minha Casa Minha Vida.



MAIS ESPAÇO > A Associação Municipalista de Pernambuco fechou a data do próximo congresso. Será de 15 a 17 de abril, no pavilhão do Centro de Convenções, em Olinda. O encontro foi antecipado por causa das eleições, e o tema ainda será definido.



VIOLÊNCIA > O vereador do Recife Ronaldo Lopes (PSC) apela ao Estado para que a Delegacia da Macaxeira, Zona Norte, não saia do bairro. O prédio está em reforma e há rumores de que os serviços ficarão em definitivo na unidade de Apipucos.

