Sem intermediários, João Campos aglutina o MDB em sua base

A- A+

A manutenção do Movimento Democrático Brasileiro na base do prefeito do Recife, João Campos (PSB), anunciada ontem pela legenda, deve-se a uma engenharia traçada pelo próprio gestor.

Sem intermediários, o prefeito mergulhou nas articulações há, pelo menos, 40 dias. Tijolo por tijolo, a construção envolveu do presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, à executiva estadual do partido.

A sigla vinha sendo assediada pela governadora Raquel Lyra, mas as negociações não prosperaram. Com a movimentação, o prefeito consolida a Frente Popular composta pelos ex-governadores Jarbas Vasconcelos e Eduardo Campos, em 2012, já com o atual presidente, Raul Henry.

Abraça também os que estavam propensos a ceder ao chamamento da gestora, como o senador Fernando Dueire e o deputado estadual Jarbas Filho.

Ainda trouxe para junto a deputada federal Iza Arruda, que mantém relação próxima a Raquel Lyra, e o pai dela, o prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto Arruda, ex-adversário de João Campos.

Em 2018, embora não tenha vencido as eleições para deputado federal, no município da Zona da Mata Paulo Roberto teve mais votos (17.232) que o prefeito do Recife (13.347). Em Vitória, nomes históricos do PSB, como os Aglailson, fazem oposição ao atual gestor.

O MDB no Recife ocupa a Secretaria de Segurança Cidadã, com Murilo Cavalcanti, e tem na Câmara o líder do governo, o vereador Samuel Salazar. Outro movimento do prefeito é reforçar a bancada de vereadores.

Hoje pelo menos 37 nomes serão filiados à legenda como pré-candidatos nas proporcionais. Além de Salazar, três parlamentares com mandato estão na lista: Tadeu Calheiros, hoje oposição ao prefeito, Professor Mirinho e Gilberto Alves, com quem se negociava na noite de ontem. O ato de filiação está marcado para as 12h, na sede do MDB, no Bairro do Recife.

MINISTRO E CABO ELEITORAL

Se depender do ministro André de Paula, presidente estadual do PSD, a secretária de Desenvolvimento Econômico de Olinda, Mirella Almeida, será a prefeita do município. Depois de elogiar o atual prefeito, Lupércio Nascimento, destacou o perfil da pré-candidata no ato de filiação à legenda: "Jovem, competente, preparada, obstinada. Ama Olinda e os olindenses".



OPOSIÇÃO VIVE

O novo bloco de oposição na Alepe, formado por PSB, PSOL e Republicanos, alterou a composição da Comissão de Justiça. O deputado Rodrigo Farias (PSB) agora é titular no lugar de William Brigido. Pressionados, governistas tiraram de pauta o projeto que extingue as faixas salariais na Polícia Militar.



VULNERÁVEIS

O deputado João Paulo (PT) cobrou mais segurança aos parlamentares na hora da votação de projetos polêmicos como o de ontem. Registrou que a deputada Débora Almeida, relatora do PL, ficou ainda mais exposta. Saiu do auditório "escoltada" por policiais.

Veja também

MARIELLE FRANCO Caso Marielle: tempo e "sabotagem" impuseram lacunas ao inquérito, diz relatório da Polícia Federal