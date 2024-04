A- A+

Sem uma terceira via na Assembleia de Pernambuco, embate continua para o fim das faixas salariais na Polícia Militar Projeto do Executivo estadual deve chegar a plenário na próxima semana em meio a tensão entre oposição e Governo

O Governo de Pernambuco conseguiu aprovar o projeto que extingue as faixas salariais para policiais militares e bombeiros nas três principais comissões da Assembleia Legislativa. Com dificuldade na de Justiça e na de Finanças e com tranquilidade na de Administração Pública.

Mas a vitória poderia ter sido maior. E o Projeto de Lei 1.671 chegaria a plenário mais consolidado. Observam oposicionistas e reconhecem situacionistas.

O parecer do relator Diogo Moraes (PSB) estava bem fundamentado e, se aprovado, seria o ponto de equilíbrio entre a falta de brechas para negociações por parte do Governo e a proposta desvairada de encerrar as faixas de uma só vez ainda este ano, desconsiderando a Lei de Responsabilidade Fiscal.

O relatório mantinha o percentual de aumento definido pelo Governo - 3,5% este ano, 3,5% em 2025 e 3% em 2026 - e antecipava o fim das faixas para junho de 2025, em vez de estender até 2026, como estabelece o texto do Executivo. “Nossa proposta atende o Governo e atende a tropa”, argumentou Diogo Moraes.

Temendo derrota, governistas cogitaram tirar o PL de pauta. Os titulares de Finanças, com exceção de Lula Cabral, estavam presentes. Até Claudiano Martins Filho que nem sabia ter sido substituído por Eriberto Filho, após a oposição criar bloco com o Republicanos.

Cinco dos nove suplentes marcaram presença, incluindo Cléber Chaparral que anda distante das reuniões em plenário. A oposição esticou a prosa na expectativa da chegada e do voto favorável de Lula Cabral ao parecer do relator. Mas ele nem apareceu.

Sem consenso, a agonia deve se repetir na próxima semana, quando está prevista a votação em plenário.

TÁBUA DE SALVAÇÃO

Aos poucos o diretório municipal do PT no Recife é obrigado a admitir que até pode discutir um nome para vice do prefeito João Campos, mas será em vão. A decisão passa apenas pelo gestor e pelo presidente Lula. Para sobreviver, só resta pregar a unidade, como fez em nota divulgada ontem.

ROTAS

Em viagem com o presidente Lula para a Colômbia, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou duas novas rotas internacionais entre os dois países, uma partindo de Guarulhos-Bogotá e outra de Brasília-Bogotá.

APLICATIVOS

Na Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara, o deputado Augusto Coutinho será relator do projeto que trata da regulamentação dos aplicativos de transporte.

PRESÍDIOS

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, presidida pela deputada Dani Portela, visitou presídios do Estado. Hoje apresenta um balanço. Às 14h30, no Auditório Sérgio Guerra, na Alepe.

