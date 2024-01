A- A+

Senadora Teresa Leitão busca fortalecer candidaturas do PT no Estado e foca no Grande Recife Desde o início do mês, parlamentar visitou dez municípios e teve encontro com líderes políticos

O ano para ela não vai começar depois do Carnaval. Mesmo com a mobilidade ainda reduzida, a primeira senadora eleita por Pernambuco corre para fazer valer cada um dos seus 2.061.276 votos. O recesso teve poucos dias de descanso.

E se a missão é fortalecer o Partido dos Trabalhadores para as próximas eleições, missão dada é missão para ser cumprida. Esteve em dez municípios, com foco maior na Região Metropolitana.

Desde o último dia 3 visitou Araçoiaba, Ipojuca, Itamaracá, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata, no Grande Recife; Gameleira, Itambé e Ribeirão, na Zona da Mata; e Limoeiro, no Agreste.

"Nós, lideranças partidárias, temos a missão de articular, orientar, aparar arestas, construir pontes e traçar estratégias para obter sucesso”, ensina Teresa Leitão, a professora que começou sua carreira política no movimento sindical.

Nessas cidades esteve com os prefeitos de São Lourenço, Vinícius Labanca (PSB); de Ribeirão, Marcelo Maranhão (PSB); e de Limoeiro, Orlando Jorge de Andrade (Podemos). No Recife, teve encontros com Guilherme Nunes (Cidadania), prefeito de Vicência; e Rolph Júnior (Republicanos), de Belém de Maria. Também se reuniu com a vereadora Williane Matos, de Ouricuri; e o vereador Vinicius Castelo, de Olinda.

O prazo para encaminhar emendas parlamentares terminou, o orçamento para 2024 já foi aprovado e sancionado. "Mas a gente continua discutindo com prefeitos e vereadores, porque há propostas que é possível encaminhar ao governo por indicação. Outras a gente já deixa para incluir nas emendas do próximo ano”, esclarece.

Viajou a Brasília ontem à noite e hoje estará nos preparativos da Conferência Nacional de Educação (Conae) que começa no domingo e vai até quarta-feira. Na quinta estará de volta ao Recife e antes de se entregar à Folia de Momo, deve pegar a estrada rumo ao interior. Ainda vai definir a cidade.

Na sexta tem atendimento o dia todo no escritório político, na capital. À noite começa a muvuca no Baile da Macuca. Turma da Jaqueira, no sábado pela manhã, e Baile Municipal à noite. O baile deste ano será conduzido, exclusivamente, por vozes femininas.

Julgador tributário

O advogado Davi Cozzi do Amaral, julgador tributário em Pernambuco, assumiu a presidência do Tribunal Administrativo Tributário do Estado (Tate), da Secretaria da Fazenda. Designado pela governadora Raquel Lyra, teve a nomeação publicada no Diário Oficial de ontem (26) e foi apresentado pelo secretário de Fazenda, Wilson José de Paula, no treinamento do Sistema Eletrônico do Contencioso Administrativo. O sistema vai agilizar a apreciação judicial de atos administrativos.



CIDADANIA > O secretário de Segurança Cidadã do Recife, Murilo Cavalcanti, um dos idealizadores do Compaz na capital, apela à governadora Raquel Lyra para que ela não esqueça as unidades em Arcoverde e Araripina. Ano passado o deputado Luciano Duque também implorou à gestão municipal, em Arcoverde, que não desistisse do projeto.



FÔLEGO > A vereadora do Recife Cida Pedrosa (PCdoB), que no último pleito teve dificuldade para se eleger, acelera os passos este ano, quando a Câmara pode perder duas das 39 vagas. Sabe que o voto de opinião é ainda mais difícil. "É preciso coragem de partir para a luta de ideias."

Veja também

FAMOSOS De estrela de reality a influencer no TikTok: conheça Chef K, cozinheira particular das Kardashians