Superintendente da Sudene, Danilo Cabral defende diálogo como meio para construir unidade no campo político Medida serve tanto para a relação entre os Poderes em nível nacional quanto para o PSB e o PT na reeleição do Recife

Praticar à exaustão a capacidade de diálogo para construir a unidade no campo político. A proposta é do superintendente da Sudene, Danilo Cabral, como estratégia para preservar a democracia e para consolidar a relação entre o PSB e o PT, na reeleição do Recife.

Rememora que no pleito de 2022 as ações do ex-presidente Jair Bolsonaro evidenciavam o risco de liberdades cerceadas. Hoje, mesmo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter voltado ao poder, constata que o Brasil ainda é um país dividido.

"O movimento após a eleição do presidente Lula nos deixa em situação de alerta e vigilantes com o que pode acontecer. E temos um Congresso Nacional que reflete essa divisão da sociedade", atesta o ex-deputado federal por três mandatos.

"É preocupante ver novamente uma tensão na relação entre os Poderes. Precisamos restabelecer a harmonia", defendeu, em entrevista à Rádio Folha FM 96,7.

Quando se refere a campo político, o superintendente envolve todos os nomes dispostos a consolidar a democracia, "um cristal que nunca deve ser quebrado". Nesse processo, enfatiza o papel das eleições municipais. "Eleição de governador e presidente é uma eleição de dois turnos. O primeiro vai ser jogado agora".

Enxerga PT e PSB, onde está há quase 30 anos, como condutores da unidade, em meio às discussões para vice do prefeito João Campos (PSB) no Recife.

"Não tenho dúvidas de que a gente vai chegar a um entendimento. O importante é que os dois partidos se sintam contemplados com a solução, com o vice sendo do PT ou não sendo, que o PT tenha protagonismo. É preciso ser bom para os dois", enfatiza. E reforça que nessa decisão o ator importante é o presidente Lula.

CIDADANIA EM ALTA

Ele saiu da Secretaria de Segurança Cidadã, mas o Compaz não sai dele. O ex-secretário Murilo Cavalcanti vai ao México com os deputados Diogo Moraes e Eriberto Filho, João Paulo e Lula Cabral. A partir de segunda (22), vão conhecer as Utopias, unidades equivalentes ao Compaz, e o programa Caminhos livre e seguro para as mulheres. Viajam a convite da cidade de Iztapalapa.

CÁLCULOS

O anúncio de que vai ser candidato a vereador do Recife pelo PT agitou a federação PT, PV e PCdoB. O nome de André Campos é considerado forte concorrente. Parte do time de Paulo Câmara no BNB, o ex-vereador se reuniu ontem com o senador Humberto Costa.

IA NAS ELEIÇÕES

O impacto da Inteligência Artificial nas eleições foi abordado pelo advogado Delmiro Campos no V Seminário de Direito Eleitoral do Nordeste. O encontro vai até hoje, em Campina Grande (PB).

NORONHA

Eleições diretas em Fernando de Noronha será tema de audiência proposta pelo deputado Waldemar Borges. Ele participou de encontro do Conselho Distrital na ilha, reforçado com os também deputados Eriberto Filho e Joãozinho Tenório.

