Tempo de espera para articulações e apoios

O prefeito do Recife, João Campos, não admitiu, mas não negou a escolha do deputado estadual Diogo Moraes (PSB) para a Secretaria de Saneamento. A decisão vem sendo ventilada e ganhou força após registro no Blog do Elielson.

"Diogo é um amigo querido, estivemos juntos em diversas lutas. Na minha primeira caminhada para deputado, tive o apoio da família dele. É muito preparado e pode desempenhar funções em qualquer área. As construções políticas são muito dinâmicas, e ele é um cara que sabe fazer política”, disse o prefeito à noite, após o Avante formalizar apoio a sua reeleição.

Aliados acreditam que o gestor só faça o anúncio após outras articulações. É esperado, por exemplo, que os vereadores licenciados Carlos Muniz (Política Urbana) e Rodrigo Coutinho (Esportes) deixem as secretarias para disputar a reeleição.

Isso representa pastas a serem negociadas com outras siglas. O prefeito, observam, tem tempo. A saída de Diogo Moraes abre vaga para o vereador Davi Muniz.

Nos últimos dias, João Campos deu passos que sinalizam para 2026, como a nota de apoio do PSB ao pré-candidato a prefeito de Caruaru José Queiroz, PDT, que entrou recentemente na base do Governo Raquel Lyra. Ontem, o gestor viu o Avante de Sebastião e Waldemar Oliveira, ao seu lado desde o fim do ano passado, oficializar a parceria.

Comenta-se que a governadora sentiu o impacto das movimentações. Esteve dois dias em Brasília e quando voltou o contexto era outro.

“Política é feito nuvem: quando você olha está de um jeito; quando olha mais uma vez, muda. O que a gente precisa é dialogar sempre para compreender a realidade”, declarou, antes de receber, no Centro de Convenções, 1.572 residentes que vão atuar no Estado.

MAIS ESPAÇO PARA A OPOSIÇÃO

O Republicanos, que tem os deputados William Brigido e Mário Ricardo como aliados da governadora Raquel Lyra, se juntou ao PSB e PSOL, partidos de oposição. A junção, segundo Brígido, atende pedido do ministro Silvio Costa Filho, mas não muda suas posições. Deve alterar a composição das comissões. Comenta-se que o presidente da Casa, Álvaro Porto, deu uma forcinha.



APLAUSOS

Em breve discurso no Centro de Convenções, o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede) disse o que os residentes queriam ouvir: “Vamos trabalhar para aumentar o valor da bolsa e garantir o piso da enfermagem”. Foi ovacionado nos dois momentos.



EFEITO

A mudança de postura do deputado Álvaro Porto (PSDB), dizem, tem uma raiz: as ações do superintendente parlamentar Álvaro Mendonça. Ele chegou à Casa ano passado para ajudar a distensionar a relação entre Executivo e Legislativo.



OLINDA O Progressistas realiza convenção hoje e bota na rua a pré-candidatura do vice-prefeito Márcio Botelho à Prefeitura da Marim dos Caetés. Às 15h, no Dayse Nogueira Recepções, em Casa Caiada.

