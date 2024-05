Teresa Leitão aponta necessidade de cumprir roteiro antes de definir a vice

A- A+

O debate sobre a composição do governo do prefeito do Recife, João Campos (PSB), não tem nada a ver com a tática eleitoral de apoio à reeleição. O posicionamento é da senadora Teresa Leitão (PT) em resposta ao deputado federal Carlos Veras (PT).

O parlamentar sustentou que a mudança na Secretaria de Habitação da cidade, aprovada pelo Diretório Municipal, está vinculada à escolha do vice que o partido deverá indicar ao prefeito. Veras integra a lista ao lado do assessor da Secretaria de Relações Institucionais Mozart Sales.

"É precipitada qualquer voz que se levante, fazendo projeções sobre a vice. Não contribui para o consenso no partido nem para a unidade da Frente Popular", declarou, pontuando que a decisão será tomada em conversas entre o presidente Lula e o prefeito.

"Lula já conversou uma vez com João Campos, vai conversar de novo", disse Teresa Leitão, destacando que antes, o chefe do Executivo se reúne com os senadores da legenda. "Enquanto esse roteiro não for cumprido, qualquer exposição sobre o assunto só serve para desandar a grande articulação."

Lembrou que o Recife está entre as cinco capitais - Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo - em que o arremate das majoritárias será desenhado pela direção nacional.

E não perdeu a oportunidade de comparar as duas pré-candidaturas a vice na capital pernambucana. "São dois nomes com posturas diferentes. Um que aparece todo dia nos jornais (Veras) e outro que aguarda a deliberação do partido (Mozart)", alfinetou.

Sobre a saída do secretário de Habitação, Ermes Costa, decidida pelo Diretório Municipal, as conversas continuam. O diretório aprovou o secretário-executivo Felipe Cury, ligado à senadora, como novo titular.

Mas o grupo do senador Humberto Costa indicou o assessor João Paulo Oliveira. "Temos que definir um encaminhamento que não seja voltar atrás na decisão do diretório", enfatizou.

"EU NÃO ANDO SÓ..."

Após a Federação PSOL-Rede oficializar o nome da deputada Dani Portela (PSOL) como pré-candidata à Prefeitura do Recife, aumenta a pressão para que ela desista. Ontem, o site Metrópoles divulgou encontro da governadora Raquel Lyra com o deputado Guilherme Boulos. A suspeita é de articulações em favor do deputado Túlio Gadêlha (Rede). "Não sei do que trataram. O que quero é botar a campanha na rua, dialogar coletivamente, porque eu não ando só."

CAMINHOS

O nome indicado pelo Partido Progressistas para a Secretaria de Turismo de Pernambuco é o do atual superintendente da Caixa Econômica em Pernambuco. Paulo Nery assumiu o cargo em junho do ano passado por indicação dos deputados do Republicanos Augusto Coutinho e Silvio Costa Filho, hoje ministro.

FIG

Ameaças ao Festival de Inverno de Garanhuns é o tema de audiência pública na Assembleia Legislativa, segunda (13), às 10h, no Auditório Sérgio Guerra. A proposição é do deputado João Paulo Lima e Silva (PT) e contempla o município do Agreste.

