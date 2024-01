Troca no comando das Polícias Civil e Militar gera diversas frentes de debate

A- A+

A mudança no comando das Polícias Civil e Militar - anunciada pela governadora Raquel Lyra (PSDB) na segunda à noite - mobilizou deputados.

Também reacendeu a discussão sobre o fim das faixas salariais na PM e inflamou os ânimos dos civis que, em assembleia marcada antes das alterações, agendaram manifesto para o dia 6

É uníssono ser impossível haver resultado positivo na segurança com policiais insatisfeitos.

O deputado Romero Albuquerque (União Brasil) cobrou diálogo, investimentos e valorização dos profissionais para tirar o Juntos pela Segurança do papel. “Se era a solução, com essa troca, não há mais desculpas”, disparou.

Segundo o ex-policial Joel da Harpa (PL), a tropa está insatisfeita, mas aposta em uma atitude da governadora. "Ela precisa acabar com as faixas salariais, usando os R$ 115 milhões aprovados na Lei Orçamentária Anual (LOA), sinalizar aumento salarial e reposição inflacionária”, cobra o deputado, base do governo.

A situação ficou mais acirrada quando em entrevista à Rádio Folha, na terça, o deputado federal Luiz Meira (PL) disse ter solicitado a mudança.

"O deputado, aliado da governadora, atribuiu a ele a coragem de pedir que o comando da Polícia Militar e a chefia da Polícia Civil fossem substituídos, e a mudança nesses postos ocorreu. Isso abre um precedente perigoso", reagiu o líder do PSB na Alepe, Sileno Guedes.

Ex-secretário de Segurança Pública, o deputado Antônio Moraes (PP), base do governo, argumentou que o coronel Meira até pode ter pedido, mas as alterações não ocorreram por isso. "O normal seria ter feito a troca quando Patrícia saiu. Vamos ver, e rezar para dar certo", declarou.

A ex-secretária de Defesa Social Carla Patrícia Cunha foi substituída em setembro por Alessandro Carvalho O coronel Ivanildo Torres agora comanda a PM e o delegado Renato Leite, a Polícia Civil.

Recado ao jovem eleitor

A Juventude Socialista Brasileira de Pernambuco quer estimular jovens de 16 e 17 anos a tirarem o título. O deputado Pedro Campos (PSB) se comprometeu a levar a pauta para Brasília. Vai sugerir ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, campanha que facilite a retirada de RG e 2ª via da certidão de nascimento, essenciais para viabilizar a condição de eleitor.



VIGILANTES > Um novo sistema vai permitir maior controle sobre pagamento de multas e débitos aplicados aos gestores públicos pelo Tribunal de Contas. O serviço está no site do TCE-PE e os gestores precisam estar cadastrados. Dúvidas no 0800 281 7717, ou pelo e-mail [email protected].



MULHERES > A governadora Raquel Lyra está entre as 13 contempladas hoje com a Medalha Heroínas de Tejucupapo, entregue pela OAB-PE. Também será lançada a cartilha "Meu direito não é brincadeira", contra violência ao sexo feminino no Carnaval. Às 15h, na sede da OAB, Centro do Recife.



RETOMADA > O voo direto entre Recife e Madri, pela Air Europa, vai acontecer duas vezes por semana a partir de 21 de junho. O anúncio foi feito pelo secretário de Turismo e Lazer do Estado, Daniel Coelho. A operação havia sido suspensa em 2019.

