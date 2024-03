Um motim de olho na Câmara do Recife

A- A+

Nenhuma eleição é fácil, mas a disputa para a Câmara de Vereadores do Recife promete ser mais acirrada este ano. Com o IBGE apontando a possibilidade de duas vagas a menos, de 39 para 37, os pré-candidatos não param de fazer contas e estão atentos aos bastidores.

Bastou saberem da chance de o vereador Luiz Eustáquio (PSB) voltar ao PT, integrantes da federação PT, PV e PCdoB se manifestaram. Em uma ação liderada pelo recém-filiado ao PV Marco Aurélio Filho, sinalizaram a iminente ruptura na chapa.

Eustáquio teve 7.889 votos em 2020 e preocupa o grupo, que reuniu ontem o vereador Victor André Gomes, o ex-vereador Fabiano Ferraz, e o deputado João de Nadegi. "A filiação de Luiz Eustáquio a qualquer partido da aliança levará os pré-candidatos a buscarem novos caminhos", registram em nota.

O Republicanos seria uma opção. "Esta decisão marca um momento crítico na política local, com repercussões que podem afetar o cenário eleitoral", diz Marco Aurélio Filho.

O vereador Luiz Eustáquio desmente a movimentação. Diz que os comentários são comuns porque quando a janela partidária se abre o leque de conversas se amplia.

No Recife, o presidente do Diretório do PT, Cirilo Mota, ressalta que Eustáquio é nome forte. Evangélico, reforçaria os laços com o segmento. Mas assegura que o PT não vai decidir nada sozinho. "Ainda teremos muito diálogo até 5 de abril (quando se encerra a janela partidária)."

BRASÍLIA EM PERNAMBUCO

Pela primeira vez, Pernambuco vai receber a Caravana Federativa. A ação acontecerá no 7º Congresso de Municípios, realizado pela Amupe, de 15 a 17 de abril, no Centro de Convenções. Serão 35 estandes, com técnicos dos ministérios e secretarias para atender os prefeitos, tirar dúvidas e dar orientações, nos dias 15 e 16. A articulação foi feita pelo presidente da associação e prefeito de Paudalho, Marcelo Gouveia.



AMPLIAÇÃO

O prefeito de Gravatá, Padre Joselito, informou em nota que saiu do PSB para o Avante, a fim de ampliar o grupo político, mas os socialistas continuam no Governo. Garantiu que o clima na prefeitura é de harmonia e que a esposa, Viviane Facundes, assumiu a Secretaria de Obras por ter perfil de gestora. O Avante ajudou a eleger o prefeito em 2020.



VITALIDADE

Coordenar o grupo de trabalho sobre Política Nacional do Cuidado é o novo desafio da deputada Iza Arruda (MDB). A ideia é promover políticas públicas que garantam tempo livre às mulheres. As ações são ligadas à Secretaria da Mulher da Câmara.



PRÉ-CANDIDATOS

Ex-prefeito de Ipojuca por dois mandatos, Carlos Santana se filia hoje ao Republicanos. Ainda hoje, chegam ao partido o ex-prefeito de Catende Otacílio Alves Cordeiro e Nicolly Cavalcanti, que em 2020 disputou a Prefeitura de São Benedito do Sul.

