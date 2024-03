A- A+

Um socialista no comando do MDB do Recife Prefeito João Campos assume as rédeas para reavivar o partido na capital pernambucana

Em princípio não houve negociação para ampliar o espaço do MDB no primeiro escalão da Prefeitura do Recife, hoje restrito ao homem do Compaz, Murilo Cavalcanti, secretário de Segurança Cidadã.

Também não teria havido acordo com o prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto Arruda, para que o PSB tirasse o time de campo nas eleições deste ano no município.

O que o prefeito João Campos (PSB) garantiu para não perder a legenda, que compõe a Frente Popular e ajudou a elegê-lo, foi trabalhar e reavivar o partido.

O gestor não apenas aparou arestas no MDB, conversando também com a Executiva nacional. Articulou a ida de dois vereadores do Recife para a legenda: Professor Mirinho e Tadeu Calheiros, que até dia desses atuava como vice-líder da oposição na Câmara.

O presidente estadual do MDB, Raul Henry, e o líder do Governo na Casa de José Mariano, Samuel Salazar (MDB), arregimentaram os mais de 30 nomes que no dia de ontem se filiaram ao partido.

O prefeito conhece a maioria. A cada um chamado, fazia um comentário que remetia ao perfil dos pré-candidatos: "Esse é uma máquina", "Essa é a pastora", "Esse é o homem do bolo". Entregava a ficha e posava para a foto.

No evento, evitou falar em derrota da governadora Raquel Lyra (PSDB) que tentou arrastar os emedebistas para sua base. "É o caminho natural do MDB. Aqui não há vencidos nem vencedores".

E assumiu o compromisso de fazer o partido ser destaque no Recife. "Vocês verão o tamanho que o MDB terá, o espaço na Câmara de Vereadores, de representação em movimentos importantes. Será um dos maiores partidos se depender de mim. Será proporcional ao tamanho da história e do compromisso do MDB", sustentou.

MUDANÇAS PERMANENTES

O vereador Gilberto Alves, recém-filiado ao PRD, continua na mira do MDB. Ele era um dos nomes previstos para assinar a ficha de filiação, mas isso não aconteceu. Na última sexta-feira, o empresário Ricardo Radiador teve sua pré-candidatura a vereador anunciada pelo Progressistas. Ontem estava na lista dos filiados ao MDB.



ESPAÇO

O PSDB consolidou ontem apoio à vereadora Adilma Lacerda (PP), pré-candidata à Prefeitura de Ipojuca. Vai ficar com a vaga de vice. Falta apenas definir o nome.



FRATERNAL

Filho da prefeita Célia Sales, o deputado estadual Romero Sales Filho disparou durante o ato do PSDB: "Em Ipojuca pouco sobra para a oposição. A prefeita é uma mãe, abraça todos".



DISPOSIÇÃO

O presidente do PSDB, Fred Loyo, vai a São Bento do Una sábado. Lança a pré-candidatura a prefeito de José Almeida, pai da deputada Débora Almeida, e o filiado à legenda mais antigo, ainda em atividade.

Veja também

VEÍCULOS Conheça as joias da coroa inglesa avaliadas em R$ 6,8 milhões que chegam ao Brasil em 2024