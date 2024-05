A- A+

União Brasil na base de João Campos solidifica aliança com os Coelho de Petrolina Anúncio feito em Brasília passou pelo apoio do PSB à candidatura do deputado Elmar Nascimento à presidência da Câmara

A decisão do União Brasil de apoiar a reeleição do prefeito do Recife, João Campos (PSB), consolida a aliança firmada entre o gestor e o grupo Coelho de Petrolina, em setembro do ano passado, quando o deputado licenciado Antônio Coelho assumiu a Secretaria de Turismo. Também mostra a capacidade de articulação do ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho, do deputado federal Fernando Filho e do próprio João Campos.

As negociações passaram pelo União Brasil nacional e incluíram a troca de votos da bancada do PSB à possível candidatura do líder da bancada do União, deputado Elmar Nascimento, da Bahia, à presidência da Câmara, em 2025. No próximo ano, o deputado federal Pedro Campos será o líder do PSB na Câmara. Hoje a missão é de Gervásio Agripino Maia; deputado pela Paraíba.

A resolução do União Brasil ainda dá asas ao ex-prefeito de Petrolina, que poderá assumir o comando do partido em Pernambuco. Mas isso vai levar algum tempo porque a atual comissão no Estado é dirigida pelo advogado Marcos Amaral, eleito ano passado para um mandato que vai até 2027. Uma intervenção não está descartada.

A parceria entre o União e o PSB só não significou 100% de felicidade porque o deputado federal Mendonça Filho resistiu às horas de conversa com líderes dos dois partidos. Discordou e não resistiu. Entregou a presidência da sigla no Recife e mantém-se fiel à gestão da governadora Raquel Lyra (PSDB) e da vice Priscila Krause (Cidadania), com quem preserva relação histórica.

O União Brasil é o terceiro maior partido do Brasil, com 59 deputados. Perde apenas para o PL (99) e para o PT (68). Isso significa mais fundo partidário e tempo na propaganda de rádio e TV.

Encontro com Lula

Às vésperas do fim do prazo para desincompatibilização de secretários que disputarão cargos majoritários, o prefeito do Recife, João Campos, reuniu-se com o presidente Lula, em Brasília, ontem à noite. O convite foi do chefe do Executivo nacional, que compartilhou nas redes sociais de ambos e chamou o prefeito de "o mais pop do Brasil". João Campos ainda não escolheu quem ocupará a vice em sua chapa, O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também participou da conversa, que durou mais de duas horas.

Recado

A vereadora do Recife Aline Mariano (PSB) ameaçou judicializar e acionar a Comissão de Ética da Câmara, caso se repitam as ameaças sofridas por ela durante evento no bairro da Várzea semana passada. Segundo ela, o movimento foi coordenado por um vereador hoje da oposição, mas que passou 12 anos na base do Governo.

Lamentação

Na tribuna, o deputado Jarbas Filho (MDB) considerou "uma pena" o Estado não ter apresentado ainda na terça os índices de alfabetização, como fez a Prefeitura do Recife. Segundo o Inep, 59% dos alunos pernambucanos estão alfabetizados na idade certa, mais que o nacional, de 56%. O Governo divulgou os números ontem.

