“Vamos bater o prego e virar a ponta”, afirma o ministro da Defesa sobre Escola de Sargentos

O Comando Militar do Nordeste e o Ministério da Defesa não querem dar brechas para que as bancadas federal e estadual de Pernambuco nem a governadora Raquel Lyra esqueçam o acordo firmado para construção da Escola de Sargentos.

Os parlamentares, com verbas das emendas, e a gestora, assegurando obras estruturais, como a requalificação da PE-27, a Estrada de Aldeia, e a Estrada de Mussurepe, principal via de acesso.

Em menos de três meses, o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, visitou o Estado pela segunda vez. A primeira - em 19 de janeiro - para assinatura do termo de compromisso entre Pernambuco e o Exército

"Vamos garantir a irreversibilidade da decisão de a escola ser aqui. Como diz o matuto, vamos bater o prego e virar a ponta", declarou o ministro. A construção deve começar em 2027 e seguir até 2034.

O gerente do subprograma da Escola de Sargento, general Joarez Alves Pereira Júnior, ressaltou que a ideia do encontro de ontem foi firmar a parceria que já existe. "Tem um simbolismo muito grande fazermos essa reunião entre todos porque é uma ação que depende da integração de esforços", pontuou.

Destacou que vai ser a maior escola de formação do Brasil e uma das maiores do mundo. E se disse satisfeito com o andamento dos trabalhos. A governadora prometeu lançar nos próximos dias o edital para recuperar a PE-27.

Segundo ela, o documento está considerando as sugestões dos ambientalistas. A supressão de mata atlântica seria de 180 hectares e foi reduzida para 90 hectares. E na tentativa de reduzir as reclamações, plantou uma árvore ao lado do ministro José Mucio. O empreendimento está calculado em R$ 1,8 bilhão.

SILÊNCIO DA GOVERNADORA

A governadora Raquel Lyra respondeu com um sorriso discreto quando questionada se o Detran fica com os liberais ou com os progressistas. No início da gestão, o órgão foi entregue ao PL de Anderson e André Ferreira. O boato é de que passará às mãos do PP de Eduardo da Fonte, com o delegado Charles Gultiergue na presidência.



DIVÃ

Para entender a Câmara é preciso deitar no divã. A avaliação é do deputado Pedro Campos. Ele registra que a Casa aprova políticas públicas que demandam mais receita e ao mesmo tempo defende déficit zero na economia. "Eu fico com pena do ministro Haddad."



SONHOS

O deputado federal Mendonça Filho (União Brasil) disse respeitar o sonho dos que querem vê-lo na base do prefeito João Campos, como o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho e o vereador Victor André Gomes. "Meu sonho será revelado na hora certa."



PÉROLA

A advogada Érika Lócio, uma das diretoras da OAB-PE, está entre as que receberão o Prêmio Mulheres Pérola Negra. Proposição do vereador Almir Fernando. Às 17h, na Câmara do Recife.

