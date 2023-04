Arsenal entrega Premier League de bandeja ao City

A- A+

Paraguayan horse. Em um bom português, “cavalo paraguaio”. Não há definição melhor para a temporada do Arsenal. A cinco jogos do fim e após liderar a competição por incríveis 30 rodadas, os Gunners praticamente coroaram o tricampeonato inglês do Manchester City de Guardiola ao serem goleados, nesta quarta-feira (26), por 4 a 1 no Eithad Stadium, na cidade de Manchester.

Se você está vendo a tabela de classificação agora, calma, eu não estou louco. Eu sei que o time londrino ainda lidera a competição com 75 pontos, mas o problema não está na pontuação. Está na coluna ao lado. A quantidade de jogos. Enquanto o Arsenal só tem cinco jogos a serem cumpridos, o City, por sua vez, tem sete, o que é mais do que o suficiente para o time do cometa Haaland reverter a desvantagem de dois pontos.

A última rodada do Campeonato Inglês está programada para o dia 28 de maio, daqui a pouco mais de um mês, e é claro que, até lá, o muito improvável pode acontecer, sobretudo por se tratar de futebol. No entanto, os riscos desse improvável específico acontecer são próximos a zero.

Este título não foi perdido hoje. Há pelo menos três rodadas, o time comandado pelo espanhol Mikel Arteta vem ensaiando a “pipocada”. Foram três empates seguidos, sendo um deles contra o lanterna da competição.

Agora, vale ressaltar a grande campanha dos Gunners, apesar do gostinho de fracasso. Antes da temporada começar ou até mesmo no início dela, nem o mais otimista dos torcedores arriscariam dizer que a equipe chegaria ao final como um dos protagonistas e postulantes ao título.

E tem um outro ponto importantíssimo a se levar em consideração: o oponente. Mas, o City do extraordinário Guardiola merece uma postagem só para ele.

Posso estar errado, mas... os Gunners “popcorned” (pipocaram) e foi uma das maiores pipocadas da história do futebol inglês.

