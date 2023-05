A- A+

Champions: com City na final, a Inter que se cuide Goleada contra o Real aumenta – ainda mais – as esperanças inglesas de título inédito

Um verdadeiro show inglês no Eithad Stadium. A ‘traulitada’ de 4 a 0 do Manchester City sobre o Real Madrid no jogo de volta das semifinais da Champions League, nesta quarta-feira (17), evidencia a força do time de Pep Guardiola.

Já virou repetitivo, principalmente aqui no Passaporte da Bola, falar sobre o poderio dos citizens que está muito perto de levantar o título da Premier League e chega como favorito à taça da Liga dos Campeões.

Na final, no próximo dia 10 de junho, o City enfrenta a Internazionale de Milão em busca da tão sonhada orelhuda, o único troféu que resta à prateleira do Eithad e arrisco a dizer que só uma tragédia vai impedir este feito.

Ok, eu sei que futebol é futebol. Eu sei que a Inter tem se mostrado uma equipe muito forte defensivamente. Eu sei que é jogo único e tudo pode acontecer.

Eu sei... mas, ainda assim, eu corro o risco de dizer que o City será o campeão da Champions League deste ano.

A ver. Istambul que nos aguarde.

Posso estar errado, mas... esta será a final mais previsível da história da competição.

