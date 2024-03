Primeira convocação de Dorival Jr. à frente da Seleção traz ânimo e também dúvidas

A- A+

Depois de um 2023 para ser esquecido, a Seleção Brasileira está convocada para os dois primeiros desafios da era Dorival Júnior. O novo treinador da Canarinha convocou 26 nomes nesta sexta-feira para os amistosos deste mês, dia 23 contra a Inglaterra em Londres e, três dias depois, contra a Espanha, em Madri.

É animador ver novos e merecidos nomes. A própria fala do novo comandante é animadora. “A reformulação, para ser exitosa, não pode ser radical”, indicando que há uma tendência de explorar novos nomes e, convenhamos, “obra-prima” é o que não falta ao nosso país.

O que, confesso, me deixou com uma pulga atrás da orelha foi a resposta do treinador quando perguntado sobre como imagina montar taticamente a Seleção.

“Até então, nos preocupamos muito com o momento de cada um e com as qualidades que apresentavam para que buscássemos um encaixe teórico e, a partir de agora, tentamos colocar isso para um sistema que os deixem um pouco mais confortável”, disse Dorival.

Dorival vem de dois bons trabalhos, primeiro no Flamengo e, depois, no São Paulo, mas são dois trabalhos taticamente distintos. Bem distintos. Porque, em clube, principalmente quando não se pode participar do planejamento pré-temporada, a tendência é que o treinador precise adaptar as suas ideias ao plantel disponível.

Seleção é outra história. A vantagem é poder ter as melhores peças disponíveis no mercado para cumprir uma ideia tática, uma filosofia de jogo.

Mas, a pergunta é: qual é a ideia tática/filosofia de jogo de Dorival?

Ele não demonstrou nenhuma convicção neste aspecto e espero, de verdade, que seja uma forma de despistar as atenções para o início do ciclo.

Porque já perdemos muito tempo, foi mais de um ano jogado fora na preparação para a Copa de 2026.

A ver.

