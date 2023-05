Fifa promete para a Copa de 2026 o que não fez nas duas últimas

A- A+

Faltando pouco mais de 3 anos para o pontapé inicial da próxima Copa do Mundo, que será sediada nos Estados Unidos, México e Canadá, em 2026, a logo oficial foi revelada durante um evento de luxo em um dos observadores astronômicos mais famosos do mundo, o Griffith, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Na cerimônia, dentre centenas de convidados, contou com a presença do ex-jogador brasileiro Ronaldo, que foi o responsável por carregar o tão famoso troféu da competição até o centro do palco, compondo, então, a logomarca oficial com o número 2026 de background, como na imagem abaixo.

Logo da Copa do Mundo 2026 revelada nesta quarta-feira (17), em cerimônia nos EUA. (Crédito: Divulgação/FIFA)

Duas considerações acerca da tal cerimônia:

Primeiro, é de muito se estranhar caber ao Fenômeno esse papel. Claro que ele ainda é um FIFA Legend (como são chamados os embaixadores da FIFA) e que ele tem todas as credenciais possíveis e imagináveis para ser o centro das atenções em qualquer evento relacionado ou não ao futebol.

No entanto, era de se esperar que a cerimônia de “entrega” do troféu para a edição seguinte do mundial seja conduzida por quem o conquistou na última edição. Então, não deixa de ser curioso a ausência de algum argentino fazendo esse papel. Ponto para gente, claro (risos).

A segunda é a maneira, no mínimo, curiosa que a Fifa usa as palavras “diversidade” e “inclusão” para definir a essência do próximo mundial. Curiosa, para não dizer descarada, após duas edições de Copa do Mundo em que as duas palavras passaram longe.

‘Inclusivas’ e ‘da diversidade’ foram as últimas coisas que as Copas da Rússia, em 2018, e do Catar, em 2022, foram. Dois países autoritários, com uma série de repressão aos costumes diferentes e que fogem, quase que totalmente, à essência de se sediar um evento esportivo da maior magnitude.

A logo oficial foi revelada junto com o slogan do evento, que será “We are 26”, que significa “Nós somos 26” em inglês.

“É um momento em que três países e um continente inteiro dizem, coletivamente: 'Estamos unidos como um para dar as boas-vindas ao mundo e realizar a maior, melhor e mais inclusiva Copa do Mundo da FIFA de todos os tempos.'”, disse Gianni Infantino, presidente da Fifa, durante o evento.

Espera-se que, de fato, seja uma Copa inclusiva e que a diversidade esteja presente, finalmente.

Posso estar errado, mas... parece que óleo de peroba está em falta pelo lado dos alpes suíços.

