Só questão de tempo para o City fazer história – outra vez!

Manchester City e Pep Guardiola. Uma combinação que não cansa de colecionar momentos históricos e que se prepara para o final de uma temporada que pode se tornar o ápice deste relacionamento.

A maiúscula vitória por 4 a 1 sobre o Arsenal, nesta quarta-feira (26), credencia os Sky Blues ao nono título da Premier League, sendo o terceiro consecutivo. Caso se concretize, o City se torna apenas o segundo clube inglês a atingir esta marca, igualando os feitos dos vizinhos Manchester United sob o comando de Sir Alex Ferguson entre as temporadas 98/99 – 00/01 e 06/07 – 08/09.

Aliás, este não é o único feito dos Red Devils que os Citizens podem igualar este ano, uma vez que seguem vivos na Champions League, onde encaram o Real Madrid pelas semifinais da competição, e alimentam o sonho de levantar a orelhuda pela primeira vez na história do clube. Só o United conquistou liga e taça nacionais e a Liga dos Campeões em uma mesma temporada.

Claro que este momento tão próximo ao ápice é um resultado de 15 anos desde a aquisição do clube por parte do Grupo de Desenvolvimento e Investimento dos Emirados Árabes Unidos (ADUG), em 2008. Desde então, o aporte financeiro ultrapassa cifras bilionárias. Para se ter uma ideia, neste intervalo, foram 15 títulos importantes, incluindo seis troféus da Premier League.

A cereja do bolo chama-se Josep Guardiola. O catalão de 52 anos chegou ao Eithad Stadium em 2016, após temporadas de sucesso no Bayern de Munique e Barcelona. Foram quatro Premier League, uma Copa da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa e duas Supercopas da Inglaterra conquistadas no comando dos Sky Blues, sem contar no vice da Champions em 20/21.

Em 2018, bateu a incrível marca de 100 pontos na Premier League, o que nunca havia acontecido em 130 anos de história do futebol na Terra do Rei. No ano seguinte, levou a Copa da Inglaterra com uma goleada de 6 a 0 sobre o Watford na final e, pela primeira vez, conquistou a tríplice coroa nacional, reunião dos três principais títulos do país.

Posso estar errado, mas... a história que se prepare para este City de Guardiola.





