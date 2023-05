A- A+

Título da La Liga é um oásis no deserto do Barça Culés voltam a ser campeões após quatro anos de pesadelos.

O calendário marcava 27 de abril de 2019 e o Camp Nou, lotado, assistia a um show de Lionel Messi guiando o Barcelona à vitória sobre o Levante por 1 a 0. Show este que, diga-se, era o incomum mais comum nos 14 anos da relação Barça x Messi até então. Com aquela vitória, os Culés foram consagrados campeões nacionais pela 26ª vez.

Corta. Avançamos a fita do tal mundo louco do futebol e estamos pouco mais de 4 anos depois, no dia 14 de maio de 2023, este último domingo. O cenário é um tanto quanto diferente. É a vez do atacante polaco Robert Lewandowski ser o maestro do time e liderar os catalães ao 27º título da La Liga, após vitória por 4 a 2 sobre o Espanyol.

Se algum torcedor do Barça, de alguma forma, se desconectou totalmente do mundo nos últimos quatro anos, não faz ideia do que o poderosíssimo time catalão passou e tem passado.

A começar pelo fato de que poucos – para não dizer “ninguém” – esperavam que aquele troféu em abril de 2019 seria o último levantado por Messi (até agora) em sua passagem histórica e gloriosa pelo clube que o revelou ao mundo. Em 2021, o argentino deixou o clube e assinou com o Paris Saint-Germain, uma notícia que estremeceu o mundo do futebol e caiu como uma bomba entre os culés.

Neste intervalo de quatro anos sem título, o Barcelona viveu um verdadeiro pesadelo fora de campo, como denúncia de tráfico de órgãos envolvendo ex-jogador e atual diretor, presidente acusado de financiar campanha de difamação em redes sociais contra jogadores e treinador do próprio clube, jogador acusado de fraude para obtenção de cidadania italiana para ser negociado com a Juventus e até atleta preso, como é o caso do lateral-direito brasileiro Dani Alves.

Dentro de campo, não tem sido diferente. O fundo do poço, literalmente, foi a humilhação sofrida na Champions League 2019/2020 quando foi goleado, em pleno Camp Nou, por 8 a 2 pelo Bayern de Munique que, mais tarde, viria a ser o campeão europeu daquela temporada. Ah, e para não deixar de citar, a eliminação vexatória na temporada seguinte, quando caiu ainda na fase de grupos, o que não acontecia há quase duas décadas.

Agora, parece que a maré está virando. Não apenas pelo título, merecido, com quatro rodadas de antecedência, com uma campanha quase irretocável, com 27 vitórias em 34 jogos disputados, apenas três derrotas e 13 gols sofridos até aqui.

Mas, também, o processo doloroso ao qual o clube se submeteu nos últimos anos no intuito de balancear as contas vai permitir um investimento forte em contratações para a próxima temporada.

Para finalizar com uma pitada de paixão, que não pode faltar no futebol, a esperança do torcedor culé pelo retorno de Lionel Messi, que não continua no PSG para a próxima temporada. Apesar de fontes afirmarem que o argentino tem acordo firmado com o Al-Hilal da Arábia Saudita, sempre há os que acreditam que, no fundo, o amor vai falar mais alto. Será?

Posso estar errado, mas... podemos voltar a ver o Barcelona forte de novo na próxima temporada.



Veja também

Espanha Após tomar tiro na cabeça, soldado passa a ver mundo ao contrário