Audi Brasil anuncia pré-venda dos novos RS 5 Competition Plus e Competition Plus Track Modelos chegam ao mercado brasileiro até abril deste ano, no valor de R$ 849.990

Os novos Audi RS 5 Competition Plus e RS 5 Competition Plus Track são as apostas da marca para o mercado brasileiro. Os modelos estão em pré-venda e estarão disponíveis aos clientes nas mais de 40 concessionárias da marca em todo o território nacional, a partir do mês de abril.

O RS 5 está disponível em duas versões de acabamento: Audi RS 5 Sportback 2.9 TFSi Competition Plus quattro e RS 5 Sportback 2.9 TFSi Competition Plus Track quattro, ao mesmo valor de R$ 849.990,00.

Ambas são equipadas com o sistema de iluminação Audi Beam, que projeta o símbolo Audi Sport no piso ao abrir as portas dianteiras. Além disso, oferecem volante e câmbio revestidos em Alcântara com costura em vermelho. O couro Nappa com costura contrastante aparece no apoio de braço das portas e console central.

A nova linha esportiva é equipada com o propulsor 2.9 V6 Biturbo, que recebeu nova calibração e desenvolve 450 cavalos de potência entre 5.700 rpm e 6.700 rpm, e 600 Nm de torque de 1.900 rpm a 5.000 rpm. Ele atua em conjunto com a transmissão Tiptronic de oito velocidades, que também teve uma nova calibração para oferecer trocas ainda mais ágeis e precisas. Com isso, os novos esportivos entregam alta performance com aceleração de 0 a 100 km/h realizada em apenas 3,8 segundos. A velocidade máxima aumentou para 290 km/h.

Externamente, o modelo possui visual esportivo com linhas sinuosas e vincos pronunciados nas soleiras laterais e difusores traseiros, que englobam os dois grandes tubos de escape. Na dianteira, a grade Singleframe tem moldura preta brilhante e conjunto ótico com faróis LED Matrix escurecido e a tecnologia Audi Laser light. os quatro anéis no capô e na tampa do porta-malas, assim como as letras do modelo, destacam o caráter esportivo com seu acabamento em preto brilhante.

Os novos Audi RS 5 Sportback 2.9 TFSi Competition Plus quattro e RS 5 Sportback 2.9 TFSi Competition Plus Track quattro utilizam rodas de liga leve de 20 polegadas, com cinco raios em formato de "Y" e acabamento totalmente em preto brilhante ou com acabamento polido brilhante e detalhes em preto brilhante.

A suspensão esportiva RS Pro permite diminuir manualmente, em até 10 mm, a altura do veículo, que já sai de fábrica 10 mm mais baixo em relação ao modelo anterior, totalizando uma redução total de até 20 mm em sua altura. A suspensão "Coilover" conta ainda com amortecedores ajustáveis em três vias e estabilizadores mais rígidos, que fornecem uma distribuição ideal entre conforto e desempenho, aumentando a conexão com o motorista e ajudando a reduzir os tempos de volta.

“A nova linha RS 5 Competition Plus carrega o DNA das pistas e origens da marca no automobilismo. Esses modelos herdam a nossa expertise nas competições, adotando tecnologias das pistas para oferecer uma experiência de condução totalmente diferenciada em termos de dinamismo e prazer ao volante", destaca Diego Borghi, Diretor de Vendas da Audi do Brasil.

Bancos possuem no estofamento a combinação de couro e microfibra. Já o volante e câmbio são revestidos em Alcântara | Foto: Audi/Divulgação

Um novo conjunto de dados na unidade de controle com parâmetros alterados muda a ênfase para a parte traseira. Além disso, o software atualizado na unidade de controle da transmissão permite tempos de troca de marchas reduzidos e um aumento perceptível entre os vários modos de direção.

Desenvolvido especialmente para as versões Competition Plus, a Audi Sport GmbH apresenta o novo sistema de escapamento esportivo RS plus.

“Com ponteiras de escape em preto fosco que resulta em um padrão sonoro mais intenso, não só pelo próprio sistema de escapamento, mas principalmente pelo isolamento reduzido entre o compartimento do motor e o interior, promovendo assim uma experiência sonora instigante e um ambiente de alta performance”, detalha Borghi, que também explica que a modificação também diminui o peso do carro em cerca de oito quilos.

Uma das diferenças entre as versões são os assentos dianteiros. Na versão RS Competition Plus, os bancos possuem, no estofamento, a combinação de couro e microfibra Dinâmica com padrão favo de mel e bordado RS.

O acabamento lateral em preto piano brilhante dos bancos dianteiros completa a atmosfera esportiva na cabine. Já a versão RS Competition Plus Track é equipada com bancos em concha RS, fornecidos pela renomada fabricante Sabelt, com ajustes manuais e combinação de couro e microfibra dinâmica em padrão favo de mel.

Vale destacar que o material Dinâmica é feito de 45% de fibras PET recicladas; cerca de 215 gramas de fibras PET são processadas por assento.

Detalhes dos bancos e cintos em preto com borda vermelha. Divulgação/Audi

Já os cintos de segurança dos bancos dianteiros e traseiros externos são confeccionados em preto com borda vermelha. Por fim, os tapetes são oferecidos na cor preta com costura contrastante em vermelho e logotipo RS nos tapetes frontais.

Cores

Outra novidade é a cor externa Preto Sebring com efeito cristal, que se junta à gama de cores atualmente disponível - Azul Navarra, Azul Turbo, Branco Geleira, Cinza Daytona, Cinza Nardo, Preto Mito, Verde District, Verde Sodoma e Vermelho Tango.

Os equipamentos disponíveis como opcionais para as duas versões são capa do retrovisor externo em Preto brilhante ou aço escovado (sem custo).

Além das cores disponíveis para configuração, os novos Audi RS 5 Sportback 2.9 TFSi Competition Plus quattro e RS 5 Sportback 2.9 TFSi Competition Plus Track quattro oferecem diversas possibilidades de configuração de cores externas exclusivas como: Roxo Merlin, Verde Java, Laranja Samoa, Vermelho Shiraz, Preto Pantera, Amarelo Citrus, entre outras.

É possível conferir as cores disponíveis e todos os detalhes do veículo neste link.

