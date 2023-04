A- A+

Cachorro viciado em álcool faz tratamento no Reino Unido Coco chegou ao abrigo junto com uma cadelinha que não sobreviveu aos ataques de abstinência

Um cãozinho está recebendo tratamento para se livrar do alcoolismo no Reino Unido. Coco, como é chamado, foi acolhido pelo abrigo Woodside Animal Welfare Trust após a morte de seu tutor. No local, o animal apresentou ataques de instabilidade e outros sintomas de abstenção do álcool. O tratamento do pet precisou contar com sedação para controlar sua saúde.

Coco chegou ao abrigo junto com uma cadelinha, tutorada pela mesma pessoa, que não sobreviveu aos ataques de abstinência.

Abstinência alcoólica pode se apresentar por meio dos seguintes sintomas: tremores, náuseas, vômitos, coração acelerado, irritabilidade, nervosismo, ansiedade, dificuldade de raciocínio, dor de cabeça, palidez, cansaço e sudorese intensa.

"Ninguém sabe os detalhes de como estes cães entraram na situação com álcool, mas sabemos que sem os nossos cuidados, a Coco provavelmente não teria sobrevivido a esta provação de partir o coração", explica, nas redes sociais, um post da Wood Side Animal Sanctuary.

O tratamento de Coco, um mestiço com Labrador, já dura um mês e, ainda assim, não há previsão de quando ele poderá ser adotado.

"Estamos muito gratos por estarmos fora de perigo e Coco agora está começando a comportar-se como um cão normal. Ele ainda não está pronto para adoção e embora fisicamente pareça ter recuperado, mentalmente ainda está muito ansioso", explica o abrigo.

A instituição funciona com a ajuda de doações e atende animais de 19 espécies diferentes.

Confira o post da instituição sobre o pet:

