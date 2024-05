A- A+

Cães resgatados nas cheias do RS são adotados em Brasília Os 25 animais viajaram por mais de 30 horas na estrada

Cães achados no meio das enchentes no Rio Grande do Sul chegaram a Brasília, onde ganharam novas famílias. Os 25 cachorros vieram de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, após mais de 30 horas de viagem de carro.

Antes da viagem, eles estavam em abrigos e passaram por atendimento e exames veterinários. Apesar desses cuidados, a veterinária Carolina Ferrare alerta que os animais estão com quadro de estresse após passarem dias na água e em abrigos. afora o próprio período da viagem até a chegada na capital federal.

"Os cachorros vão demandar cuidado e dedicação das famílias que estão super dispostas e ansiosas para recebê-los. Muitos nem dormiram aguardando", disse.

Segundo o boletim da Defesa Civil estadual, divulgado nesta terça-feira (21), 12.358 animais foram resgatados no estado. A maioria está em abrigos provisórios.

Veja também

