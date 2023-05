Champions League: tudo aberto para a final antecipada

A- A+

Sim, há quem lamente e comemore o empate em 1 a 1 entre Real Madrid e Manchester City nesta terça-feira (9), pelo jogo de ida da semi-final da Champions League. Os madrilenhos, donos da casa, lamentam apenas por terem aberto o placar e estarem vencendo, mesmo que com vantagem mínima, até os 22 minutos do segundo tempo. O que obrigaria os ingleses a entrarem no jogo de volta para reverter o tal cenário.

No entanto, o gol de Kevin de Bruyne fez os citizens comemorarem. Uma comemoração que se limita a terem evitado o pior.

O que quero dizer é que o placar final não deixa nenhum dos dois times em uma situação confortável, nem mesmo o Manchester, que jogará em casa na semana que vem. A propósito, se tem uma coisa que a Champions nos mostra ano após ano, é que mando de campo tem influência mínima – às vezes, quase nenhuma – para o jogo em si.

Na próxima quarta-feira, dia 17, tem o jogo da volta no Eithad Stadium, em Manchester. Novo empate, leva a decisão à prorrogação e pênaltis. Quem vencer, independente por qual placar for, será campeão.

Será como se fosse um jogo único, tipo uma final mesmo e é exatamente por isso que, para mim, será a decisão antecipada desta edição do torneio.

Sem dúvidas, são os dois maiores times do futebol mundial, os mais poderosos e, em termos de qualidade técnica e tática, também são os melhores da competição.

Ok, corro um sério risco ao praticar uma previsão no futebol (um esporte quase que totalmente imprevisível). Mas, se olharmos para os outros dois times... com todo o respeito aos gigantes Milan e Inter, óbvio, que têm seus méritos de terem chegado até aqui.

Agora, além de definir o vencedor desta edição da Liga dos Campeões, City x Real da próxima semana também deve ser um divisor de águas quanto à escolha do melhor jogador do mundo desta temporada.

Vini Jr, autor do golaço de hoje, ou Earling Haaland, que tem batido recordes atrás de recordes?

Posso estar errado, mas... a final desta Champions não será o ponto alto dela. City x Real, dia 17, no Eithad Stadium, será.

Veja também

Mundo Moulin Rouge encerra polêmico espetáculo com serpentes