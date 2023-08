A- A+

Criança pula para salvar cadela que ficou presa em porta de elevador em Goiás; assista Ambos foram retirados pelo porteiro do condomínio, e a máquina parou de funcionar

Um menino viveu um momento de susto e de tensão dentro de um elevador em um condomínio residencial em Goiânia (GO). A criança precisou pular na porta do equipamento para salvar a sua cachorrinha, que ficou pendurada e presa pela coleira após o dispositivo fechar.

O momento, que ocorreu na quarta-feira (23), foi registrado por uma câmera do sistema de segurança do elevador. Nas imagens, é possível ver o desespero do menino ao se agarrar e tentar retirar o pet enganchado na porta.

Um menino viveu momentos de tensão dentro de um elevador em um condomínio residencial, em Goiânia. Isso porque a cadela dele ficou com a coleira presa na porta do elevador. A criança teve de pular e ficar pendurado para salvar o animal. O caso aconteceu na quarta-feira (23) pic.twitter.com/ZHdnjMhWtO — MARCOS AURÉLIO. LIBERDADE OU MORTE. (@CENSURANO23) August 25, 2023

A cachorrinha foi puxada até o teto no momento em que o elevador começa a subir. A criança e o pet conseguiram escapar sem ferimentos e ilesos.

Após o susto, ambos foram retirados pelo porteiro do condomínio, e a máquina parou de funcionar depois do ocorrido.





Veja também

Mapeamento de biodiversidade Final de competição sobre mapeamento de biodiversidade será no Brasil