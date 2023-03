De olho no mercado global, Zeekr lança cinco modelos de carros elétricos até 2025

A- A+

Com foco no mercado mundial, a estratégia da chinesa Zeekr é conquistar a Europa até o fim de 2023 e aproveitar para lançar mais cinco modelos de veículos elétricos (EVs) até 2025. Com isso, a montadora amplia para oito as opções de EVs, se juntando ao Crossover X (nas versões UV e hatchback), a SUV 001 e a Minivan 009.

“O Zeekr é um produto bem estabelecido na China, mas se expandirá rapidamente nos mercados internacionais, que é nosso objetivo original”, enfatiza o executivo-chefe da marca, An Conghui, que diz que o objetivo da montadora é vender até 650.000 veículos anualmente.

Sem muitos detalhes dos próximos carros, a marca adianta que já trabalha em um novo modelo que assumirá a forma de um sedã. Atualmente com o codinome CS1E, que significa sedã compacto elétrico de primeira geração, a expectativa é que seja um rival do Tesla Model 3.

A Zeekr faz parte do conglomerado Geely, que, apesar de ser apenas o sétimo maior fabricante de veículos da China, tem uma grande visibilidade na indústria mundial de automóveis. Além de controlar a Volvo Cars e a Lotus Cars, também tem participação na Mercedes-Banz e na Aston Martin.

Veja também

brasília Lira diz ao STF que tramitação de MPs é assunto interno do Congresso