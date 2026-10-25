A- A+

Depois de votar, João Campos avalia crescimento da campanha de Lula no segundo turno Presidente nacional do PSB votou no Recife e vai acompanhar a apuração ao lado do presidente Lula

O presidente nacional do PSB, João Campos, avaliou uma evolução da campanha do presidente Lula (PT) no segundo turno das Eleições 2026, após votar na Escola Professor Cândido Duarte, no bairro de Apipucos, na Zona Norte do Recife, por volta das 10h30.

Ele estava acompanhado pelos deputados federais eleitos Pedro Campos (PSB) e Carlos Veras (PT); pela deputada estadual eleita Maria Arraes (PSB) e pelo prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB).

João Campos considera que é uma eleição disputada, mas a campanha de Lula representa a “escolha democrática” e destacou a força nas redes e nas ruas.

“O Brasil está num ambiente de divisão de escolhas, mas a gente acredita que só um lado representa a escolha democrática, de poder ter divergência, escutar e discutir. Poder defender um Brasil soberano, que valoriza sua terra, e que o povo que mais precisa seja cuidado. A grande diferença é essa. É alguém que sabe cuidar do povo de verdade. Eu vejo que no segundo turno a campanha do presidente Lula cresceu muito. A gente venceu nas redes, venceu nas ruas e na construção de um Brasil com propostas e ideias. Agora o próximo passo é ter uma vitória eleitoral daqui a 5 horas da tarde”, afirmou.

João Campos vai viajar para São Paulo no início da tarde para acompanhar a apuração ao lado de Lula e reforçou o pedido pela votação dos eleitores.

“Estou indo para São Paulo para acompanhar a apuração ao lado do presidente [Lula]. E mais uma vez reforçar, você que não votou ainda, sai de casa, junta a família, vota e decide. Eleição é de quatro em quatro anos. A gente precisa que você escolha e vote. Saia de casa e vamos votar”, completou.

Veja também