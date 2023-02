A- A+

Em "Behind The Sims", diretor afirma que Project Rene "levará anos" para ser lançado Atualizações sobre o Project René reforçam expectativas de se tratar do The Sims 5

Durante a "Behind The Sims" realizada nessa segunda-feira (30), live de divulgação de novidades da franquia de jogos de simulador da EA, The Sims, diversos anúncios foram feitos, como a nova expansão para o The Sims 4, com premissa parecida da conhecida "Gerações", mas que ganhou outro nome: "Growing Together", atualizações do Project Rene que reforçaram a grande expectativa para ele se tornar o The Sims 5.

Com 20 minutos de duração totais, a live pode ser conferida no canal oficial do jogo no YouTube

Confira os principais destaques da live abaixo.

"Growing Together", o novo "Gerações"

Com o nome oficial em português sendo "A Aventura de Crescer", o pacote de expansão The Sims 4: Growing Together já estava sendo esperado pela comunidade no momento em que a página oficial do jogo divulgou a imagem de uma árvore genealógica, em conjunto com um post dizendo "a família é tudo", no início de janeiro.

Se você está esperando uma atualização ou a chegada de um novo pacote de expansão, a família é tudo! pic.twitter.com/MwuymQ4Xth — The Sims - Brasil (@SimsBrasileiros) January 10, 2023

Anunciado no dia 2 de fevereiro e marcado para lançar oficialmente em 27 de abril deste ano, o pacote traz a dinâmica familiar mais para o centro da gameplay de simulação. Com essa expansão agora é possível ter relacionamentos mais realistas: Desbloquear e mudar traço ao longo da vida do sim agora será possível, o que atualmente só se consegue através de códigos de "cheats" (trapaças) do jogo ou mods da comunidade.

Crises de meia idade foram adicionadas assim como a possibilidade de compatibilidade social, ou romântica, com diferentes sims de forma natural ou, bem... Simulada, não é mesmo?

"Ao longo da vida, não faltarão drama nem união entre si, mas estes sentimentos afetarão as dinâmicas domésticas e os relacionamentos dos Sims com familiares", descreve o jogo sobre as novas dinâmicas.

O jogo também adiciona inúmeros itens ao modo construção, à exemplo da casa na árvore, um dos itens que mais destacou

"The Sims 4: As Aventuras de Crescer" - Divulgação / EA

O Jogo se encontra em pré-venda, que garante ao jogador que o adquirir durante esse período garantirá o conjunto promocional e limitado "Brincadeiras ao Ar Livre"

Conjunto promocional do pacote, "As Aventuras de Crescer": "Brincando ao Ar Livre" - Divulgação / EA

Project Rene: o novo The Sims 5?

A pergunta pode não ter sido respondida, sobre o jogo ser ou não ser o The Sims 5, no entanto, durante a live os banners anunciavam ser "a próxima geração do The Sims". Grant Rodiek, diretor de Project Rene, afirmou que o jogo entrou em sua primeira fase de "gametest", ou seja, um grupo seleto de jogadores sortudos estão testando a jogabilidade do Project Rene.

No entanto, Rodiek afirmou que ainda virão inúmeras outras gametests, e que é uma fase que "levará anos" para ser concluída. A fase desse primeiro teste foi voltada para uma "personalização do apartamento". O modo construção é uma parte do The Sims bastante querida pela comunidade, tanto é que quando foi anunciado a parceria com a comunidade para reconhecer os mods (modificações feitas pela comunidade), o fato foi bastante comemorado.

Uma novidade compartilhada pelo diretor foram as opções multiplataforma e um "multiplayer". Segundo ele, as pessoas poderão criar seus lotes e casas "em tempo real", mas os detalhes ainda serão divulgados no futuro sobre como seria esse modo cooperativo.

Já o multiplataforma, Rodiek apontou para uma função mais voltada para o compartilhamento das galerias, o seja, uma casa ou família criada no The Sims para PC também estaria na versão mobile (para celular) do jogo.

O diretor ainda ressalta que um dos medos da comunidade, da versão mobile ser mais "rasa" do que a para PC não é bem uma verdade absoluta. O que acontece é que no PC poderá ter um aprofundamento de modificações, o que é possível por conta dos computadores naturalmente terem processadores melhores do que os celulares, enquanto o celular estará mais focados na narrativa da simulação. Seria como: dramas, conflitos, traições e romances para o celular e construção quase arquitetônica para o PC.

Project Rene ainda não tem uma data de lançamento oficial divulgada.

