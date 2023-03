Ford amarga prejuízo R$ 11 bi com unidade de veículos elétricos

A- A+

A Ford revelou que espera um prejuízo de US$ 3 bilhões (cerca de R$11 bi) com a Model E, sua divisão de veículos elétricos. Segundo a agência de notícias Reuters, a informação foi dada durante uma apresentação da montadora a investidores nesta quinta-feira, 23. Porém, o prejuízo foi mais do que compensado pelos US$ 10 bilhões (R$ 53 bilhões) em lucro operacional entre seus negócios de combustão interna e frota.

“Nós essencialmente ‘refundamos’ a Ford, com segmentos de negócios que fornecem novos graus de clareza estratégica, percepção e responsabilidade para o plano Ford+ de crescimento e valor”, explica John Lawler, CFO da Ford, em comunicado à imprensa.

A Ford projeta o prejuízo acumulado de três anos da unidade de veículos elétricos de 2021 a 2023 em 6 bilhões de dólares, incluindo um prejuízo pró-forma no ano passado de 2,1 bilhões de dólares. Lawler confirma que a montadora terá capacidade global para fabricar 600 mil veículos elétricos até o final de 2023 e 2 milhões até o final de 2026.

Além da Model E, a Ford fatiou a empresa em outras duas frentes: Blue (de carros a combustão) e Pro (divisão de veículos comerciais e serviços). A empresa espera que a unidade de veículos comerciais Pro dobre o lucro fiscal este ano para US$ 6 bilhões. Já para a Ford Blue, a projeção é de um incremento discreto na receita para US$ 7 bilhões.

