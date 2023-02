A- A+

Grupo Brisanet abre mais de 600 vagas de emprego no Nordeste; há vagas para Pernambuco As principais vagas são voltadas para promotor de vendas e operador de serviços de campo

O Grupo Brisanet, provedor de internet via fibra óptica, TV por assinatura, streaming de música, telefonia fixa e móvel, abre processo seletivo com 600 vagas de emprego distribuídas em todos os estados do Nordeste e 41 delas são para Pernambuco.

As contratações devem ocorrer entre os meses de março e abril. Atualmente, a empresa tem cerca de sete mil funcionários e quer ampliar o total. As principais vagas são voltadas para promotor de vendas (vendas externas) e operador de serviços de campo (instalador e reparador de telecomunicações).

Para participar do processo seletivo, os interessados precisam cadastrar o currículo no site: brisanet.gupy.io. As pessoas que já possuem cadastro devem atualizar suas informações no portal da Gupy e conferir as vagas disponíveis.

"A Brisanet é uma empresa genuinamente nordestina. Já estamos presentes em mais de 150 cidades e celebramos cada conquista que nos leva para essa expansão. Nosso maior compromisso é entregar serviços com qualidade e assertividade, para isso, precisamos de pessoas talentosas que possam contribuir com os rumos da nossa Companhia. As contratações previstas para os meses de março e abril vêm para somar forças com esse nosso crescimento”, afirma a diretora de pessoas do Grupo Brisanet, Simone Caixeta.

Para o cargo de promotor de vendas, é preciso ter experiência na área e boa oratória. Já na função de operador de serviços de campo, a empresa busca funcionários com disponibilidade para viagens e conhecimento na área.

A maior parte das oportunidades são para o Ceará (391), onde a empresa possui sua sede. As demais vagas estão distribuídas desta forma: Rio Grande do Norte (52), Pernambuco (41), Piauí (37), Bahia (27), Sergipe (20), Alagoas (18) e Paraíba (16).



A Companhia atende a 1.120.567 clientes em todos os nove estados nordestinos e está presente em 154 cidades. A Brisanet avança nas capitais e regiões metropolitanas com market share em fibra entre 50% e 65% em Natal, Maceió e João Pessoa, e acima de 18% em Fortaleza.

Em Teresina e Aracajú, onde a Companhia entrou no segundo semestre de 2021, o market share já está acima de 12% no PI e quase 18% no SE (números de Dez-22).

