Idosa consegue tirar carteira de habilitação após 960 tentativas

Cha Sa-soon é uma idosa moradora da cidade de Wanju, na Coreia do Sul. Em 2005 ela tentou, pela primeira vez, a prova teórica para tirar a carteira de habilitação. Depois de ser reprovada, continuou fazendo todos os dias, cinco dias por semana, durante três anos, com um total de 950 tentativas nesse período até conseguir passar.

No exame prático de direção, já em 2010, Sa-soon, com 69 anos na época, teve melhor aproveitamento e conseguiu ser aprovada após dez tentativas, somando 960 testes e um custo total de cerca de R$70 mil.

O instrutor de direção na Jeonbuk Driving School disse que se sentiu aliviado quando Cha Sa-soon finalmente conseguiu a carteira. "Quando ela finalmente conseguiu sua licença, todos nós saímos torcendo e a abraçando, dando-lhe flores. Parecia um fardo enorme caindo de nossas costas. Não tivemos coragem de dizer a ela para desistir porque ela continuava falhando”, contou.

Persistência na habilitação era para abrir negócio próprio

Embora a luta tenha sido exaustiva, a mulher não desistiu porque precisava da licença para colocar em prática o seu negócio de venda de vegetais e também levar os netos para o zoológico. Cha Sa-soon, que agora tem 83 anos, contou ao New York Times que estudar para os testes "era como ir à escola".

Celebridade

O caso teve ampla repercussão no país asiático. A determinação da idosa a transformou numa celebridade local e inspirou outras pessoas que estavam a ter dificuldades em tirar a carteira.

Em 2010 sul-coreana ganhou um carro no valor de 13 mil euros (R$72.930) da Hyundai. A marca também a convidou para ser a protagonista de uma publicidade da empresa.

Treze anos depois da história ter ficado conhecida, o caso voltou a surgir, na plataforma Reddit, criando uma onda de compartilhamento por parte dos internautas que destacam a persistência de nunca desistir dos objetivos.

