Lexus RX 500h 2023 chega ao Brasil por mais de meio milhão de reais

A Lexus, marca premium da Toyota, lançou o RX 500h 2023 no Brasil. O SUV híbrido está sendo vendido apenas na versão F-Sport com preço sugerido de R$ 564.990.

O design do veículo preserva o visual tradicional da marca com uma longa grade frontal e faróis afilados com desenho futurista. Já por dentro há acabamento em couro nos bancos, manopla de câmbio e volante. Também passa a contar com revestimento em alumínio e em Alcântara.

O modelo mede 4,89 metros de comprimento e 2,85 metros de entre-eixos. A altura é de 1,695 metros.

O design dianteiro conta com conjunto óptico composto por faróis de LEDs com acendimento automático, ajuste automático de altura e lavador. O novo RX 500h conta ainda com função DRL em formato de “L”.

Na traseira, as lanternas invadem a tampa do porta-malas e assinatura Lexus também está presente centralizada na tampa do porta-malas. A coluna “C” do SUV tem, ainda, uma caída que torna o visual cupê.

O sistema de tração é o DIRECT4 nas quatro rodas, que funciona em conjunto com um sistema elétrico híbrido. O veículo também adota também com sistema DRS que faz a esterço das rodas traseiras, recurso que facilita manobras e dá mais estabilidade ao carro em curvas.

O Lexus RX 500h, tem carregador por indução para smartphones e traz uma central multimídia de 14 polegadas com recursos de infoentretenimento e conectividade via Bluetooth, com espelhamento de aplicativos como Google Maps, Waze, Spotify, Apple Music e WhatsApp, via conexão sem fio Android Auto e Apple CarPlay, ou por meio de entradas USB.

O sistema ainda conta com recurso de controle por voz que permite ajustes por meio da frase "Olá Lexus".

O painel e console central, que obteve reposicionamento do câmbio automático e porta-objetos, inclui itens de alumínio, como as pedaleiras também feitas deste material.

Ainda na cabine, os destaques vão para o ar-condicionado de três zonas, digital integrado frio e quente, sensor de umidade e sistema S/Flow com função Concierge, que vincula o sistema de ar com ventilação, de acordo com a temperatura programada pelo motorista ou passageiro, sendo três níveis de resfriamento com opção de regulagem automática.

Além disso, possui head-up display, teto solar elétrico, câmera de 360º e maçanetas elétricas.

No quesito segurança, o carro vem com o Lexus Safety System 3.0 que conta com farol alto automático, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, alerta de tráfego cruzado em ré com frenagem automática, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência, iluminação de curvas, assistente ativo em curvas, controle eletrônico de tração e controle eletrônico de estabilidade.

O carro conta com sete airbags, sendo um de joelho, para o motorista; dois laterais (cortina); dois frontais; e dois laterais, para o motorista e o passageiro dianteiro.

Completam o pacote as luzes de iluminação lateral (cornering lamp), sensores de estacionamento inteligente (Intelligent Clearance Sonar -- ICS) até 15 km/h e Assistente Ativo em Curvas (Active Cornering Assist -- ACA).

O utilitário esportivo também vem de série com freios ABS ventilados nas quatro rodas e regenerativos na dianteira, com Freio Eletrônico -- Distribuição de Força (EBD), sistema Isofix, conta com câmera de visão 360° e sistema de auto estacionamento.

O motor do Lexus RX 500h vem equipado com propulsor a combustão 2.4 litros turbo, que entrega 275 cv. Já os elétricos têm 87 cv na dianteira e 54 cv na traseira. Juntos os três propulsores entregam 371 cv com torque de 46 kgfm.

Segundo a fabricante, o crossover pode fazer de zero a 100 km/h em apenas 6,2 segundos e atingir a velocidade máxima de 210 km/h.

O SUV é equipado com transmissão Hybrid Transaxle de seis marchas. O sistema tem quatro modos de condução, divididos em: Normal, ECO, Sport e Custom.

O novo RX 500h chega ao Brasil em seis cores: Branco Super Nova, Azul Olimpio, Prata Iridium, Cinza Cromo, Bronze e Preto Grafite.

Já na parte interior, estão disponíveis duas cores: “Preto F-Sport” e “Granada F-Sport”.

