Mais vendidas da BMW Motorrad no Brasil ganham versão GS Trophy

Três modelos das motocicletas BMW Motorrad no Brasil agora contam com cores inspiradas no International GS Trophy, evento tradicional do calendário motociclístico. As BMW R 1250 GS, R 1250 GS Adventure e F 850 GS agora estão disponíveis na cor Gravity Blue e já estão à venda na rede de concessionárias.

As BMW R 1250 GS (R$ 104.581 - tabela FIPE) e R 1250 GS Adventure (R$ 117.210,00 - tabela FIPE) são os modelos BMW Motorrad mais vendidos de 2022, com 5.334 unidades, e lideram o segmento de Big Trails no país com folga — 32,9% de representatividade. As motocicletas têm como destaque um motor boxer bicilíndrico de oito válvulas e 1.254 cm³, capaz de desenvolver 136 cavalos de potência a 7.750rpm e 143Nm de torque a 6.250rpm.

O propulsor é acompanhado de câmbio de seis velocidades com embreagem hidráulica multidisco, lubrificada a óleo. Esse conjunto ainda traz um aumento de torque em combinação com mais suavidade de funcionamento e, ao mesmo tempo, alto desempenho do motor.

Já a BMW F 850 GS (a partir de R$ 74.500,00) se destaca pelo motor de dois cilindros com 80cv a 6.250rpm e torque máximo de 90Nm, dotado de MSR (Controle Dinâmico do Freio Motor), tecnologia que evita, eletronicamente, que a roda traseira escorregue devido à liberação abrupta do acelerador ou à redução de marcha.

No pacote Premium, a F 850 GS traz entre os principais equipamentos os Modos de Pilotagem Pro, que oferecem máxima dinâmica de pilotagem e segurança em piso seco, molhado ou off-road, por meio de um simples botão, além do suporte de malas laterais.

Já o pacote Premium+ do modelo tem como destaque o ajuste eletrônico de suspensão (D-ESA), que regula automaticamente o amortecedor traseiro de acordo com as condições de pilotagem. O modelo ainda conta com a preparação para GPS, que permite instalar o BMW Navigator no campo de visão do condutor e controlar o sistema de navegação e funções de conectividade de maneira fácil por meio do Multi-Controler.

F 750 GS ganha versão Style Sport

Nova versão Style Sport da BMW F750 GS. Diulgação/BMW Motorrad

Com cor Lightwhite e detalhes em azul e vermelho, a BMW F 750 GS ganha nova versão Style Sport (a partir de R$ 63.500,00). Seguindo a tradição dos modelos de alta cilindrada, a moto conta com DTC (Controle de Tração Dinâmico), que permite aos amantes de duas rodas acelerarem em segurança, mesmo em piso molhado, superfícies escorregadias, e até mesmo em curvas, além de mais ou menos derrapagem, garantindo, assim, a melhor propulsão possível em qualquer superfície.

O motocileta possui ABS Pro, que proporciona melhor controle da moto mesmo durante a frenagem em posição inclinada, aumentando o nível de segurança e permitindo uma trajetória mais precisa, caso o piloto necessite reagir a um obstáculo inesperado durante a curva. O modelo também já está disponível na rede de concessionárias BMW Motorrad Brasil.

