Nissan Kicks 2024 tem versões a partir R$ 112.990; linha chega ao Brasil nas próximas semanas Todas as sete versões do Kicks vão ser equipadas com série de luzes de rodagem diurnas (DRLs), faróis e lanternas de LED; confira

O Nissan Kicks 2024 chega às lojas do Brasil nas próximas semanas. Apesar do catálogo das novas versões do SUV ainda não estar confirmado, o preço da versão de entrada Active parte de R$ 112.990 (R$ 2 mil a mais que o valor da linha 2023 atual).

O Active vem com rodas de aço de 16 polegadas com calotas, rádio com Bluetooth e airbags laterais e de cortina. Rodas de liga leve e central multimídia são opcionais.

Todas as sete versões do Kicks vão ser equipadas com série de luzes de rodagem diurnas (DRLs), faróis e lanternas de LED, incluindo as luzes de seta e de ré nas configurações Active e Sense, além de faróis de neblina com regulagem de altura.

Nas versões Active e Sense, os retrovisores passam a dispor de repetidores de direção em LED, enquanto Advance e Exclusive passam a oferecer nova chave presencial inteligente I-Key.

A cor azul “elétrica” passa a ter opção de teto cinza na versão Exclusive com Pack Tech, da mesma forma que a cor Cinza com teto preto agora pode dispor do acabamento Macchiato, de cor marrom. A outra opção de cor da carroceria é o vermelho "Malbec".

As versões Active, Advance e Exclusive têm, cada uma, duas variantes diferentes de configurações de itens de série (Active CVT e Active CVT + Multimídia; Advance CVT e Advance CVT + Pack Plus; Exclusive CVT e Exclusive CVT + Pack Tech).

Apesar das novidades, não haverá mudanças mecânicas. Todo Kicks, portanto, continuará com o conhecido motor flex HR16DE de 1.6 e 16 válvulas, sendo construído em alumínio e com duplo comando variável.

A potência é de 110 cv no etanol, com torque 15,2 kgfm no derivado de petróleo e 15,3 kgfm no combustível vegetal. O veículo conta, ainda, com transmissão CVT Xtronic com mudanças manuais.

Confira os possíveis preços das versões do Nissan Kicks 2024

Nissan Kicks Active 1.6 CVT 2024 – R$ 112.990

Nissan Kicks Active 1.6 CVT 2024 (+ central multimídia) – R$ 112.990

Nissan Kicks Sense 1.6 CVT 2024 – R$ 123.690

Nissan Kicks Advance 1.6 CVT 2024 – R$ 132.990

Nissan Kicks Advance 1.6 CVT 2024 (+ Pack Plus) – R$ 135.190

Nissan Kicks Exclusive 1.6 CVT 2024 – R$ 146.790

Nissan Kicks Exclusive 1.6 CVT 2024 (+ Pack Tech) – R$ 148.790

