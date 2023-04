A- A+

Novo BMW X1 começa a ser produzido na fábrica do BMW Group no Brasil Disponível em três versões, o modelo é um dos mais tecnológicos veículos produzidos no país

BMW começa a produção do novo X1 na fábrica do BMW Group localizada em Araquari, Santa Catarina, apenas seis meses após o lançamento na Europa. O Brasil é uma aposta e um mercado estratégico para a marca na América Latina.

A produção do modelo faz parte do aporte de R$ 500 milhões anunciado em novembro de 2021. Além do novo X1, a fábrica de Araquari também é a responsável pela produção do Série 3, do X3 e do X4.

“Estou muito feliz em anunciar a chegada do BMW X1 totalmente novo, líder do segmento de SAV premium, trazendo ao Brasil o que há de mais moderno no BMW Group globalmente. O modelo será um excelente reforço para mantermos a liderança total pelo quinto ano consecutivo”, diz Maru Escobedo, presidente e CEO do BMW Group Brasil.

Novo BMW X1. Divulgação/BMW Group

Sobre o BMW X1

O novo BMW X1 passa a ser equipado com uma incrível tela curvada em TFT de alta resolução, composta por duas peças, de 10,2” (painel de instrumentos) e 10,7” (multimídia), com o novo Sistema Operacional 8 e exibe as informações de maneira atraente e intuitiva.

A novidade torna-o mais interativo e eclético, uma vez que os comandos podem ser acionados por voz, tato ou pelo comando central giratório do i-Drive. Desta forma, o conceito interno do BMW X1 é intuitivo e atende a inúmeras necessidades dos usuários, adaptando-se ao estilo de cada um.

O veículo chega ao Brasil com duas opções de motorização. A versão sDrive18i GP é equipada com um motor 1.5 litro (1.499cm³), três cilindros em linha, TwinPower Turbo, que é capaz de entregar 156 cv de potência máxima (entre 4.700 e 6.500rpm) e 230Nm de torque, já a partir de 1.500rpm até 4.600rpm, e está acompanhado por uma transmissão Steptronic de 7 marchas, que proporciona mudanças mais rápidas e maior eficiência para o conjunto.

Já as versões sDrive20i X-Line e M Sport estão equipadas com a nova geração de motor BMW TwinPower Turbo 2.0 litros (1.998cm³), quatro cilindros em linha, 204cv e 300Nm de torque. Em comparação com o motor anterior, são 12 cv extras e 20Nm a mais de torque, resultando em mais desempenho e mais economia de combustível. O câmbio, assim como na versão sDrive18i, é Steptronic de 7 marchas.

As versões sDrive20i aceleram de 0 a 100km/h em apenas 7,6 segundos e a velocidade máxima é de 236km/h.

Quando o assunto é conectividade, o carro conta com o BMW ConnectedDrive, que fornece serviços de Chamada de Emergência Inteligente, aviso de manutenção por telemetria, navegação com informação de trânsito em tempo real, portais de notícias, clima e aplicativos, além de serviços remotos que podem ser acionados a partir do app My BMW, como trancar e destrancar as portas, buzinar, localizar o veículo e enviar destinos diretamente ao sistema de navegação. Ainda é possível utilizar aplicativos de smartphones, com preparação para Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

Há também sistemas para auxiliar o motorista, como Parking Assistant Plus, ar-condicionado com controle digital automático de três zonas, BMW Comfort Access 2.0 (destrava e acende luzes de boas-vindas ao se aproximar do carro e tranca o veículo ao se afastar sem necessidade de encostar na chave ou na maçaneta, além de possibilitar a abertura do porta-malas através da aproximação do pé no para-choque traseiro), Driving Assistant Plus (assistente de condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções), Head-Up Display, teto solar panorâmico, sistema de som Harman Kardon e carregador de smartphone sem fio.

Novo BMW X1. Divulgação/BMW Group

O Assistente Pessoal Inteligente BMW (Intelligent Personal Assistant), sistema testado e desenvolvido pelo time da engenharia da empresa no Brasil por meio de uma parceria com a equipe global, sediada na Alemanha, também é de série no novo BMW X1 e é capaz de executar inúmeras funções no veículo ou explicar o funcionamento de equipamentos, sendo ativado por comando de voz com a frase “Olá BMW”, ou qualquer outra frase que for programada pelo motorista. O modelo pode ainda se conectar com a Amazon Alexa e casas inteligentes, além de estar apto para receber atualizações remotas de software quando disponíveis.

Sobre o design, o novo X1 cresceu 6,1 centímetros no comprimento (4,50m no total). Desses, 2 centímetros são de entre-eixos (2,69m contra 2,67m do modelo anterior), proporcionando mais espaço interno e conforto para os ocupantes do banco traseiro. Completam as medidas, 2cm extras na largura (de 1,82m para 1,84m) e 5 centímetros a mais de altura (de 1,59m para 1,64m). O porta-malas tem 476 litros com os bancos na posição normal e 1.527 litros com os bancos rebatidos.

Na dianteira, o para-choque ganhou novo desenho com novas tomadas de ar agressivas e funcionais. A tradicional grade duplo-rim também foi redesenhada e ficou mais imponente, assim como os faróis, que são full LEDs adaptativos em todas as versões. O para-choque traseiro, assim como o layout de luzes do conjunto ótico traseiro, ganharam novo visual, deixando o SAV ainda mais esportivo, sem perder a elegância. As rodas têm design e tamanho exclusivos: 18 polegadas para a versão sDrive18i, 19 polegadas na versão sDrive20i X-Line e 20 polegadas na versão sDrive20i M Sport.

Fábrica do BMW Group

Otávio Rodacoswiski, diretor Geral da planta da fábrica da marca na cidade de Araquari, destaca que a planta vai completar nove anos, produzindo veículos Premium com a mesma qualidade encontrada nas outras plantas do BMW Group ao redor do mundo. “Somos o maior produtor de veículos Premium da América do Sul, resultado de um investimento total de cerca de R$ 1.8 bilhão, desde 2014.”. E completa: “Planejamos para esse ano um aumento no volume de produção, para atender a demanda do mercado premium pelos produtos BMW”.

A planta do BMW Group em Araquari (SC) tem área total de 1,5 milhão de metros quadrados, sendo 112.893 metros quadrados de área construída. A infraestrutura local abriga processos completos de produção automotiva com áreas de carroceria, soldagem, pintura, montagem e logística, como também laboratórios, prédios administrativos e auxiliares. Além disso, a unidade nacional, que é a maior fábrica de veículos premium do continente, é co-sede, juntamente com o escritório da empresa em São Paulo, do único Centro de Engenharia Global do BMW Group na América do Sul.

“A fábrica é de fundamental importância para as nossas operações comerciais e para a nossa estratégia de foco no cliente. Ela nos permite flexibilidade e agilidade para atendermos às demandas rapidamente”, afirma Maru Escobedo, Presidente e CEO do BMW Group Brasil.

Veja também

Tecnologia e Games "Não existe pesquisa que mostre ligação entre jogos e comportamentos violentos", diz especialistas