Paulista convoca 84 aprovados da seleção simplificada para cargo de professor temporário

A Prefeitura do Paulista, na Região Metropolitana do Recife, junto com a Secretaria de Educação, realizou nesta quarta-feira (16) a segunda convocação na seleção simplificada para preenchimento imediato de 84 vagas temporárias de professor para a rede municipal de Educação.

Os candidatos classificados e aprovados na Seleção Simplificada n.º 0001/2023, devem se apresentar na sede da Secretaria de Educação,que fica na avenida Marechal Floriano Peixoto, n.º 90, no Centro da cidade.

Para assinar o contrato, os professores devem apresentar a documentação requerida em edital para contratação. Os selecionados podem comparecer nesta quinta-feira (17), das 8h às 13h na SSE do município.

Os cargos são:

65 professores dos anos iniciais (ampla concorrência), do 181º ao 245º;

6 professores dos anos iniciais PCD, do 11º ao 16º;

2 professores de História (ampla concorrência),do 3º ao 4º;

3 professores de Educação Física (ampla concorrência), do 6º ao 8º;

3 professores de Matemática (ampla concorrência), do 8º ao 10º;

2 professores de Ciências (ampla concorrência), do 4º ao 5º;

3 professores de Língua Portuguesa (ampla concorrência), do 14º ao 16º.



Confira o edital completo da segunda seleção simplificada para professor temporário em Paulista.

