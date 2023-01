A- A+

Posse do novo secretariado do Governo de Pernambuco será nesta segunda (2) Após a solenidade, nova equipe de governo deverá ter reunião de alinhamento, antecipa Casa Civil

Com a posse e transmissão de cargos de Raquel Lyra (PSDB) e Priscila Krause (DEM) oficializadas neste domingo (1º), será a vez do novo secretariado do Governo de Pernambuco tomar posse, nesta segunda-feira (2), às 10h, no Palácio do Campo das Princesas. Após empossar a equipe de secretariado, o novo governo fará uma reunião com todos o primeiro escalão.



"Vamos ter uma reunião de alinhamento com os secretários para começar já os trabalhos, não dá para esperar. A gente vai continuar - eu estava participando da transição - e agora o trabalho é só continuação, agora de verdade", disse. Ele informou que a reforma administrativa anunciada pelo novo governo deverá ir ao legislativo já na primeira semana de janeiro. “A reforma administrativa está praticamente pronta e finalizada. A gente precisou fazer alguns ajustes agora em dezembro, mas ela deve ir (à Alepe) agora no início de janeiro”, explica Túlio Valença, novo secretario da Casa Civil.

Articulação política

Com o anúncio do secretariado que surpreendeu pelo perfil técnico, surgiu a dúvida de como será feito o diálogo político do novo governo. "Vai ser uma co-Casa Civil. Haverá outros três secretários que atuarão na articulação política. Rubem Jr., Cadena e Arthur Neves. A princípio teremos essa parte política e institucional para ter tomada de decisão conjunta", informou.

Segundo Túlio, apesar do perfil técnico, não faltará experiência política no secretariado. "Todos que estão compondo de alguma maneira já participaram de algum governo e já têm experiência política. Evidente que o critério foi técnico mas a política nunca está afastada. Você tem aí bons quadros que vão conciliar essa parte política a parte técnica, que é o que interessa. Essa modelo exclusivamente político a gente já viu que não deu muito certo. Então a gente vai criar um novo modelo e ter uma interlocução aberta com todos, a gente vai atender a todos. Sem dúvida vai ser um grande trabalho e com uma forma bem republicana de se trabalhar".

Veja também

Publicidade Legal - 02 de janeiro de 2023 - Editais e balanços