Prefeitura do Recife realiza seleção simplificada para contratar 202 profissionais

Uma Seleção Pública Simplificada da prefeitura do Recife oferece 202 vagas para diversos cargos com salários que vão de R$ 2,5 mil a R$ 10,3 mil. As inscrições vão de 23 de março a 11 de abril e podem ser feitas no site Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro, onde o edital também está disponível. A taxa para se inscrever, com valores entre R$ 55 e R$ 65, depende da escolaridade exigida pelo cargo escolhido.

As vagas de nível médio se destinam à função de agente administrativo. Os profissionais de nível técnico podem ser das áreas ambiental, de contabilidade, eletrônica, laboratório de engenharia/pavimentação, segurança do trabalho, edificações, geoprocessamento e tecnologia da informação (TI). No nível superior, poderão concorrer pessoas com graduação em administração de empresas, ciências contábeis, economia, sociologia, arquitetura e urbanismo, engenharia florestal, ambiental ou agronomia, engenharia civil, engenharia da produção, engenharia elétrica, direito, ciência da computação, serviço social, pedagogia e psicologia.

As vagas são para os seguintes órgãos da prefeitura do Recife:

68 para a Autarquia de Urbanização do Recife (URB);

77 para a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb);

28 para o Gabinete de Projetos Especiais;

16 para a Secretaria de Educação;

13 para a Secretaria de Saneamento.

Do total de vagas, 10% são destinados a pessoas com deficiência. Outros 20% são para pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas. O prazo de validade da seleção é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

O certame será dividido em Análise Curricular e Entrevista (essa última exclusiva para os cargos de nível superior). A contratação está prevista para o dia 19 de junho. Ficarão isentos do pagamento da taxa de inscrição quem comprovar inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), for membro de família de baixa renda e doadores de sangue.

