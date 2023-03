A- A+

Primeiro elétrico da Volkswagen chega ao Brasil no segundo semestre SUV ID.4 faz parte dos 15 lançamentos da marca no país até 2025

A Volkswagen confirmou nesta quinta-feira (23) a chegada do seu primeiro carro elétrico no Brasil. O SUV ID.4 será lançado no mercado brasileiro no segundo semestre de 2023 e faz parte da ofensiva de 15 novos produtos da marca no país até 2025.

O carro conta recursos como controle de cruzeiro adaptativo, seis airbags de série e um pacote que inclui alerta de colisão frontal, monitor de pontos cegos, frenagem automática, detecção de pedestres e ciclistas, reconhecimento de placas de trânsito, assistente de estacionamento, de manutenção de faixa, piloto automático e heads-up display compatível com realidade aumentada.

O ID.4 tem tudo para ser o carro mais completo da VW no Brasil. Divulgação/Volkswagen

Com espaço para levar até cinco pessoas a bordo, o veículo mede 4.584 mm de comprimento, 1.852 mm de largura, 1.636 mm de altura e 2.771 mm de distância entre-eixos. O SUV usa a mesma plataforma do Audi Q4 e-tron e possui um motor elétrico no eixo traseiro de 204 cv e, segundo a VW, vai de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos e acelera até 160 km/h.

A bateria possui 77 kWh de capacidade e oferece uma autonomia estimada de 520 km. O modelo promete um bom tempo de recarga com 80% da bateria em 40 minutos.

O modelo promete tempo de recarga com 80% da bateria em 40 minutos. Divulgação/Volkswagen

De acordo com Ciro Possobom, COO da Volkswagen do Brasil, o ID.4 introduz na Volkswagen do Brasil uma tecnologia de altíssima eficiência energética e tem forte potencial para descarbonização. “Com ele, conectamos o Brasil à estratégia global de eletrificação da marca Volkswagen", explica.

O preço oficial no Brasil ainda não foi confirmado pela montadora. Porém, o SUV elétrico sai por 46.335 euros no mercado europeu, o que corresponde a quase R$ 260 mil em conversão direta sem a cobrança de taxas e impostos.

