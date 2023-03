Protótipo de carro voador foi apresentado na SxSW 2023

A- A+

A Eve Air participou da South by Southwest (SXSW) em Austin, Texas, nos Estados Unidos, e compartilhou a abordagem da empresa para o futuro da mobilidade aérea urbana. A Eve apresentou pela primeira vez o protótipo elétrico da cabine de decolagem e aterrissagem vertical (eVTOL) e infraestrutura de mobilidade aérea urbana com autonomia de 100 quilômetros.

O mockup do carro voador tem o conceito de cabine centrada no ser humano, bem como recursos externos por meio da realidade virtual. Os recursos do projeto de desenvolvimento são baseados no feedback de experiências de simulação anteriores que estudaram operações, serviços terrestres e a experiência do passageiro para uma maneira acessível, segura e sustentável de viajar.

“A participação da empresa mostra como a Eve está se posicionando como uma provedora de soluções eVTOL holística e oferece um vislumbre do futuro próximo da mobilidade aérea urbana”, disse o co-CEO, Andre Stein, que acredita que os primeiros eVTOLs vão começar a funcionar comercial e globalmente em 2026. No Brasil, a Eve já entrou com o pedido de certificação e operação na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) em fevereiro de 2022. Cada aeronave, com um pacote básico de serviços, sai por 3 milhões de dólares, aproximadamente.

Ainda de acordo com Stein, a Eve se dedica a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). A empresa se beneficia de uma mentalidade de startup, apoiada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer. “A Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema de UAM, com um projeto avançado de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo”, explica.

Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde as ações ordinárias e bônus públicos são negociadas sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”.

Características do carro voador

Premiado sistemay-by-wire de 5ª geração, o eVTOL é 100% elétrico e com baixo ruído (até 90% menos ruído em comparação a um helicóptero convencional). A cabine é um modelo universal com fácil acesso para todos com capacidade de quatro passageiros na entrada em serviço (permitindo até seis em configuração autônoma). A área dos passageiros também pode ser usada para carga, ao serem removidos os bancos. Só um piloto opera os instrumentos na lateral e acompanha a tela de controle na frente.

O carro voador ainda conta com o Design Lift + Cruise, com rotores distribuídos nas asas superiores com motores na cauda. Além disso ele é sustentável com zero emissão local de carbono, com redução de até 80% de emissão de CO2 comparado com um carro.

Eve Air Mobility também desenvolveu um Sistema de Gerenciamento de Tráfego Aéreo (Urban ATM) de última geração que oferece consciência situacional compartilhada permitindo acesso equilibrado ao espaço aéreo. Se uma viagem de carro pode durar 70 minutos, com o eVTOL esse tempo cai para 15 minutos.

Investidores

Até o final do ano passado, a Eve somava uma carteira de pedidos de quase 3 mil aeronaves do tipo eVTOL. Entre os investidores estão: Republic Airlines, Azorra, Falko, Thales, BAE Systems, United Airlines, Acciona, SkyWest, Bradesco BBI e Rolls-Royce.

Na América do Sul, incluindo o Brasil, a Eve assinou uma carta de intenções com a FlyBIS Aviation Limited, uma startup de mobilidade aérea de Caxias do Sul (RS) e está em negociação com a Helisul, Avantto e Flapper. As empresas vão trabalhar em colaboração no desenvolvimento das operações eVTOL na região, com a compra, a princípio, de 40 veículos eVTOL da Eve por parte da FlyBIS.

