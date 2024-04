A- A+

Secretaria de Educação de Pernambuco divulga edital de prorrogação de bolsas do PE no Campus Programa oferece 200 vagas e as inscrições começam no dia 29 de abril pela internet

A Secretaria de Educação e Esportes (SEE) de Pernambuco divulgou nesta quarta-feira (24) o edital de prorrogação de bolsas do programa PE no Campus. Para esta seleção, serão ofertadas 200 vagas, sendo 160 bolsas de manutenção para estudantes elegíveis que ingressaram no programa concorrendo por meio da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e 40 bolsas de manutenção para os que ingressaram utilizando as notas obtidas no Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE).

As inscrições deverão ser efetuadas entre os dias 29 de abril e 13 de maio pelo site da secretaria. Poderão participar do edital estudantes matriculados em curso de ensino superior em tempo integral ou em curso de ensino superior de meio período, exercendo atividades não remuneradas de monitoria, extensão ou iniciação científica na instituição. Além disso, o aluno precisa ter encerrado as 24 parcelas ou o ciclo da última prorrogação, não possuir qualquer pendência em sua documentação e estar com o status encerrado da bolsa.

Os estudantes selecionados receberão uma bolsa, com periodicidade mensal, a ser paga durante seis meses, cujo primeiro pagamento será após a concessão da prorrogação, mediante comprovação da documentação acadêmica, no valor de R$ 620,00.

A divulgação do resultado está prevista para o dia 27 de maio.

Para outras informações, os candidatos devem entrar em contato pelo e-mail [email protected], pelo WhatsApp (81) 98494-4872 ou pelos telefones (81) 3183-8504 / 3183-9292.

Confira aqui o edital.

CRONOGRAMA

Inscrição no Processo Seletivo - 29/04/2024 até 13/05/2024

Divulgação do Resultado Preliminar - 17/05/2024

Período de Envio de Recursos - 20/05/2024 até 22;05/2024

Divulgação do Resultado - 27/05/2024

