Senai oferece mais de 400 vagas gratuitas no Edital Unificado de Cursos Técnicos

O Senai está oferecendo 439 bolsas de estudos no Edital Unificado de Cursos Técnicos da instituição. O Senai disponibiliza essas vagas gratuitas para oito cursos técnicos presenciais e a distância: Automação Industrial, Eletrotécnica, Logística, Manutenção Automotiva, Mecânica, Mecatrônica, Refrigeração e Segurança do Trabalho. As inscrições podem ser feitas até 1º de maio e as aulas começam em 6 de maio.

As oportunidades são voltadas para pessoas de baixa renda e estão sendo ofertadas em quatro unidades do SENAI: Santo Amaro e Areias, no Recife, Cabo de Santo Agostinho e Petrolina.

Para se candidatar a uma bolsa de estudos, o interessado deve ter 16 anos ou mais, estar cursando o 1º ano ou ter concluído o Ensino Médio (ou equivalente/EJA Ensino Médio), ter condição de baixa renda autodeclarada no ato da inscrição on-line, não ser aluno de curso de aprendizagem industrial básica ou técnica no SENAI-PE e ter disponibilidade para aulas presenciais e/ou eventuais aulas práticas e/ou visitas técnicas junto às indústrias parceiras. O resultado das matrículas será divulgado em 3 de maio. Para os cursos EAD, o candidato deve ter acesso a um computador, cujos requisitos mínimos estão detalhados no edital.

Mais detalhes sobre essa oportunidade estão disponíveis no site pe.senai.br/editais ou https://cursos.pe.senai.br/cursos-tecnicos-gratuitos .



Confira a lista de cursos por escola:



SENAI Areias

Técnico em Automação Industrial – Presencial – Noite

Técnico em Eletrotécnica – Presencial – Noite

Técnico em Automação Industrial – EAD

Técnico em Eletrotécnica – EAD



SENAI Cabo

Técnico em Eletrotécnica – Presencial – Noite

Técnico em Mecânica – Presencial - Noite

SENAI Petrolina

Técnico em Refrigeração – Presencial – Noite

Técnico em Logística – Presencial – Tarde

Técnico em Logística – Presencial – Noite

SENAI Santo Amaro

Técnico em Eletrotécnica – EAD

Técnico em Eletrotécnica – Presencial – Noite

Técnico em Eletrotécnica – Presencial – Manhã

Técnico em Manutenção Automotiva – Presencial – Tarde

Técnico em Mecânica – Presencial – Tarde

Técnico em Segurança do Trabalho – Presencial – Noite

Técnico em Segurança do Trabalho – Presencial – Manhã

Técnico em Mecatrônica – Presencial - Noite

