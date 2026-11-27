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Black Friday no Nordeste: frete barato, variedade e desconto no Pix influenciam compras, diz Google Pesquisa revelou que os eletrodomésticos são os destaques na região durante a campanha nacional

SÃO PAULO - Frete barato, variedade de produtos e descontos para pagamento à vista ou no Pix, estão entre os fatores que mais influenciam as compras dos consumidores da região Nordeste durante a Black Friday. Os dados foram revelados pelo Google, durante o evento Virada Google Black Friday nessa quinta-feira (26), na sede da empresa, em São Paulo.

“A gente já sabe que Black Friday não é mais só sobre preço. Não adianta eu pagar o preço mais barato, mas, às vezes, demorar quase 60 dias para receber. É um conjunto, e isso vai variar de região para região”, explicou Nathalia Camargo, diretora de commerce do Google Brasil.

A pesquisa ainda identificou que, na região, os eletrodomésticos também ganham destaque na intenção de consumo, além de diferenças nas categorias de produtos procurados quanto nos critérios utilizados pelos consumidores para escolher onde e como comprar.

“Quando a gente vai para o Nordeste, o que acontece é que eletrodomésticos sobem ainda mais, de segundo para terceiro. Então, a diferença do que a gente viu antes era eletroportáteis (em relação a outras regiões) se movimentando. Aqui, a gente vê muito mais força em eletrodomésticos”, afirmou a diretora.

No Nordeste, a variedade de produtos também tem uma importância significativamente maior do que a média nacional.

Frete

Ao contrário da região sudeste, onde o tempo de entrega está acima da média nacional, o valor da entrega tem um peso maior para os consumidores nordestinos do que as outras regiões. Ou seja, existe a possibilidade de uma oferta perder atratividade quando o custo do frente eleva o valor final da compra.

“Se o meu item é barato, mas vai custar X vezes mais só por causa do frete, o preço e a percepção mudam”, destacou Nathalia.

A condição de pagamento também aparece como um ponto importante, especialmente na compra de eletrodomésticos e produtos de maior valor agregado.

Compras sobem exponencialmente na Black Friday. - Foto: Freepik

Outros produtos

Além dos eletrodomésticos, que são destaque na região, no setor de tecnologia, a tendência observada pela pesquisa do Google é que o custo da entrega tem maior relevância do que o prazo de recebimento.

Já nas compras de produtos de rotina, os descontos à vista continuam, por mais um ano, sendo um diferencial na hora da compra. No segmento de lazer, os programadas de fidelidade apresentam menor sensibilidade ao preço.

Estratégias

O estudo ainda identificou que o varejo pode utilizar as diferenças regionais para direcionar campanhas, organizar estoques e planejar a distribuição dos produtos. A estratégia considera, além de quais categorias podem despertar maior interesse em cada mercado, mas também os benefícios que influenciam a decisão da compra.

“As marcas precisam realmente saber o que anunciar, para quem anunciar, em qual estado anunciar e, aí, preparar as lojas e os centros de distribuição para ver onde vão ter a maior saída e fazer ajustes nos atributos e, principalmente, nas ofertas”, finaliza Nathalia Camargo.

*A repórter viajou a convite do Google Brasil

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