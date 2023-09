A- A+

Dueire diz que MDB debate possibilidade de candidatura própria no Recife Senador, contudo, não quis adiantar nomes cogitados.

O senador Fernando Dueire (MDB) ressaltou que o partido está fazendo um debate interno sobre as eleições de 2024 e não descartou a possibilidade da sigla lançar uma pré-candidatura própria à Prefeitura do Recife.

O parlamentar relembrou o protagonismo que a sigla teve historicamente em Pernambuco e no Recife, principalmente, nas gestões do ex-governador Jarbas Vasconcelos que geriu o Palácio do Capibaribe em duas ocasiões.

"O MDB discute internamente a possibilidade de voltar a se apresentar como protagonista nessa disputa que nós vamos ter no próximo ano. Nós tamos numa discussão interna para verificar. Sem nenhum sentido de deixar de respeitar os partidos que irão apresentar seus candidatos, mas nós temos quadros, nós temos trabalhos, nós temos resultados entregues, nós temos uma grande aceitação e acreditamos que é possível que tenha chegado a hora do MDB ter a oportunidade de voltar a apresentar um candidato", defendeu o senador, antes de participar do Fórum Nordeste 2023, nesta segunda-feira (4).

O parlamentar, contudo, não quis adiantar os nomes dos pré-candidatos que podem enfrentar a disputa.

