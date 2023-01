Socorro Pimentel, suplente de Priscila Krause, toma posse como deputada estadual

Com a saída da deputada estadual Priscilla Krause (DEM) para a vice-governadoria do estado, Socorro Pimentel (União Brasil) assumiu a cadeira vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco na tarde deste domingo (1º). Em um ato conduzido pelo deputado Eriberto Medeiros, presidente da Alepe, Socorro tomou posse como deputada estadual na condição de suplente e assume o mandato ainda na legislatura vigente.

“Sinto-me verdadeiramente honrado em participar do retorno da deputada Socorro Pimentel à Alepe. Tenho certeza que Socorro chega para somar muito para o bom desempenho dos trabalhos na Casa, com responsabilidade, seriedade e altivez”, disse Eriberto Medeiros.

No próximo dia 1º de fevereiro, Pimentel tomará posse novamente, desta vez, como deputada eleita no pleito de 2022 para a próxima legislatura. A parlamentar, que teve um primeiro mandato de destaque na Alepe, comemorou o retorno à Casa de Joaquim Nabuco.

“ O sentimento é de muita gratidão a Deus e a todas as pernambucanas e pernambucanos que acreditaram no nosso projeto para o estado. Estou muito feliz e pronta para arregaçar as mangas e trabalhar incansavelmente para melhorar a vida das pessoas. Faremos um mandato propositivo, participativo, com foco na saúde, nas mulheres, no abastecimento hídrico, mas, sobretudo, um mandato atento às demandas mais prementes trazidas pela população”, disse.