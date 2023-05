A- A+

A decisão tomada pelo Ceará que animou o Leão para a final A finalíssima do Nordestão será nesta quarta-feira (03), às 21h, na Ilha do Retiro

Em duas rodadas, o Ceará só havia levado cacete na Série B deste ano. Com medo de continuar apanhando e amargar a lanterna da competição, o técnico do Vozão, Eduardo Barroca, resolveu não poupar ninguém e colocou o time titular para enfrentar o ABC/RN, no Frasqueirão, apenas três dias antes da finalíssima do Nordestão contra o Sport, na Ilha.

A decisão de Barroca foi um risco desnecessário. Primeiro que a Série B está apenas no início, e o Ceará tem amplas condições de reverter essa situação no “andar” da competição. Segundo, como a partida contra os potiguares foi bastante disputada, havia uma probabilidade grande de algum titular da equipe cearense se machucar.

Tudo bem que o Vozão venceu por 2x1 e não teve ninguém machucado, mas não tenho dúvida alguma que os seus atletas estão bem mais desgastados e cansados do que os titulares do Sport, que foram poupados por Enderson Moreira na partida contra o Novorizontino (0x0).

Claro que não podemos afirmar que isso já definiu o placar de quarta-feira, porém recuperar um desgaste físico num esporte de alto rendimento não é uma tarefa simples. Então, pra cima deles, Leão!!!

