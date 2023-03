A final do Nordestão será entre...

A- A+

Até agora deu a lógica no Nordestão deste ano. O quatro semifinalistas foram realmente os melhores dos seus grupos. Justamente por isso que o ABC despachou o Náutico; o Fortaleza humilhou o Ferroviário; o Ceará derrotou o Sergipe; e o Sport atropelou o CRB.

Veja que eu utilizei os verbos mais contundentes para as vitórias de Fortaleza e Sport, respectivamente. Ou seja, fiz isso para destacar as vitórias “maiúsculas” dos dois melhores times da competição até o momento.

Apesar disso, não acredito que a final do Nordestão será novamente disputada entre Sport e Fortaleza, como uma espécie de vingança para os rubro-negros. Isso porque aposto que o Vovô colocará “água no chope" do Leão do Pici. Eu sei que o Fortaleza é melhor, mas clássico é clássico, né?!

Já o Leão deverá passar pelo ABC e, se realmente se confirmar, a finalíssima será aqui no Recife (espero que seja na Ilha). E quem vai levantar a taça? Bem, essa previsão deixarei para um texto mais à frente.

