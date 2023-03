A- A+

Acertei as minhas previsões em cheio, mas não foi nada de outro mundo No Nordestão, o Sport realmente terminou em 1º, o Náutico se classificou e o Santa caiu fora

Quando você é um jornalista que trabalha com a imparcialidade, a visão em relação ao futebol é muito mais baseada na razão do que na emoção. Bem diferente do torcedor que praticamente tira a palavra “razão” do seu dicionário.

Escrevi um texto anteontem cravando que, no final da última rodada da fase de grupos do Nordestão, o Sport ficaria em primeiro lugar geral; o Náutico se classificaria para a próxima fase; e o Santinha cairia fora da competição. E não é que deu isso em cheio!!!!!

Pois bem, a estratégia para chegar ao acerto de 100% foi completamente baseada no histórico recente de cada um dos três clubes. Vamos lá: o Sport tem o melhor ataque do Brasil atualmente e vem fazendo belas campanhas no Estadual e no Regional.

O time leonino encaixou de um jeito que está difícil pará-lo. Tanto que só teve uma derrota na temporada, que foi justamente contra o perigoso Ceará, lá em Fortaleza. Então, mesmo com um time misto, não seria complicado derrotar o misto do CSA, que já estava fora do Nordestão e que, por isso, resolveu priorizar o Campeonato Alagoano.

No caso do Timbu, também avaliei o histórico recente e, é claro, o fator casa. Jogar nos Aflitos é sempre perigoso para qualquer adversário. Mas quase que o Alvirrubro voltava a ser o “velho e bom Náutico de guerra”.

Afinal, depois de fazer 3x0, deixou o Ferrovário fazer dois gols e, se a partida tivesse mais uns dez minutinhos, o Timbu poderia ir de novo “nadar e morrer na praia”, para desespero da torcida. Ainda bem que, desta vez, foi apenas um alarme falso. Até porque o placar lá no Arruda estava completamente favorável ao time de Dado Cavalcanti.

Já o que aconteceu com o Santinha foi o mais óbvio de todos. Teve torcedor que até ficou arretado da vida comigo quando eu disse que o Tricolor iria cair fora da competição ontem à noite. Mas eu os perdoou porque eles são movidos pela emoção. Eu não!

Como eu utilizei a razão, vi que era praticamente impossível um time de Série D completamente desorganizado conseguir passar por cima da melhor equipe do futebol nordestino na atualidade. A diferença é gritante.

Tudo bem que o futebol, de vez em quando, gosta de aprontar das suas, mas ontem não foi o caso. Deu a lógica, e com sobras. Resultado: 4x0 para o Leão do Pici, em pleno Arruda cheio. Com o vexame dessa desclassificação, acabou sobrando para o técnico Ranielle Ribeiro, que acabou demitido, e para a camisa oficial do torcedor revoltado que a jogou no Canal do Arruda após o jogo. Esse é o Santa Cruz.

