O cacete de 3x0 que o Náutico levou da Aparecidense, no último sábado (13), fora de casa, acabou sobrando para o técnico Dado Cavalcanti. Como sempre a culpa de tudo é do técnico futebol brasileiro, a diretoria alvirrubra resolveu demitindo o treinador nesta segunda-feira (15). Achando pouco, ainda dispensou o executivo de futebol, Nei Pandolfo, e o auxiliar Pedro Gama.

Nessa terceira passagem pelo Náutico, Dado Cavalcanti comandou 39 partidas, com uma campanha de 17 vitórias, seis empates e 16 derrotas. Tudo bem que essa não é uma campanha de encher os olhos.

Mas tenho certeza que o treinador vinha tirando “leite de pedra” no seu trabalho. A equipe até melhorou, mas faltam reforços, estrutura... E isso tudo é fruto da má administração e falta de planejamento estratégico dentro dos Aflitos.

Então, na minha humilde opinião, não era hora de sacar o treinador para colocar no lugar dele uma “incógnita”. Posso até morder a língua, mas acho que o Náutico fez a maior besteira.

