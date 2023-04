Acho que o VAR acertou contra o Timbu em BH

A- A+

O Jogo do Náutico contra o Cruzeiro, na noite desta terça-feira (25), no estádio Independência, em BH, pela Copa do Brasil, estava ainda 0x0 quando houve um lance polêmico. O zagueiro do time mineiro Luciano Castán entrou pesado em cima do pequenino atacante alvirrubro Kayon, que acabou rolando no chão.

Mas o árbitro Luiz Flávio de Oliveira mandou seguir o lance, e a turma do VAR “assinou embaixo”. Na hora, eu achei que havia sido pênalti, mas assistindo com calma ao mesmo lance por outros ângulos, concordei realmente com o VAR. Acho que isso foi uma exceção, já que sempre a arbitragem prejudica os times do Norte/Nordeste.

O que eu continuo discordando é a não marcação da falta na entrada da área. Com tanta vontade, o zagueiro Castán quase que “tora” a perna do pobre do Kayon. Aí o juizão errou feio.

Sobre o jogo, o Cruzeiro realmente foi superior durante os 90 minutos, porém o Timbu foi guerreiro e mostrou que tem tudo para fazer bonito na Série C.

